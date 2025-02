dal blog di Gianfranco Scialpi, 24.2.2025.

La Cassazione allontana un figlio. Quando la responsabilità genitoriale risulta inadeguata per il bene supremo del minore.

La Cassazione allontana un figlio. Il caso che rivela la natura della responsabilità genitoriale

La Cassazione allontana un figlio. In sintesi la vicenda resa pubblica da IlSole24-scuola.it. Genitori inadeguati e poco responsabili favoriscono l’uso eccessivo dello smartphone, una manifesta aggressività e un pessimo rendimento scolastico. A questo occorre aggiungere anche un negativo rapporto di coppia, sfociato in violenze domestiche.

Risultato: il figlio minorenne è affidato a una casa-famiglia. La decisione è coerente con il criterio che i bambini e i ragazzi non ancora maggiorenni hanno diritto alla massima attenzione e protezione da parte della famiglia.

Etimologicamente responsabilità deriva da rispondere, rivelando la natura della genitorialità. Questa non rimanda a un diritto inviolabile. Occorre che sia meritato con i propri atti e comportamenti che rappresentano le risposte che i genitori devono esprimere. Se queste non risultano coerenti con il bene supremo che caratterizza l’infanzia (Convenzione Onu diritti dell’infanzia 20 novembre 1989) allora il minore è sottratto.

Siamo di fronte a un’evoluzione del diritto che da diverso tempo ha abbandonato il criterio della patria potestà (limitata al padre che qualche volta intendeva il figlio come una sua proprietà) a vantaggio di una potestà genitoriale (1975 nuovo codice famiglia) allargata anche alla mamma. Grazie al D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 oggi si parla di responsabilità genitoriale, pedagogicamente più corretta.

La coerenza della Cassazione

Quanto scritto rende comprensibile una parte della sentenza della Corte: “L’idoneità genitoriale, così come il miglior interesse del minore, vanno valutati all’attualità e in chiave prognostica – si legge nella sentenza – dovendosi assicurare l’interesse del minore a vivere e crescere in ambiente armonioso e a mantenere rapporti con entrambi i genitori, salvo che questi siano inadeguati. Al tempo stesso, bisogna assicurare che i genitori possano svolgere compiutamente la loro funzione parentale, connotata da diritti e doveri, ricevendo a tal fine, ove necessario, un adeguato supporto dalle istituzioni».

.

.

.

.

.

..

La Cassazione allontana un figlio. Quando la responsabilità genitoriale è inadeguata

ultima modifica: da