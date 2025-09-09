di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 8.9.2025.

Malattia contratta durante le ferie, secondo il CCNL 2006/09

per il personale scolastico occorre procedere alla sospensione delle ferie.

La giornata di ferie chiesta da una collaboratrice scolastica deve essere sospesa o confermata nel caso in cui la stessa dipendente ha inviato comunicazione di assenza per malattia per un periodo di 4 giorni comprendente anche il giorno di ferie chiesto?

Questa è la domanda alla quale ha risposto l’ARAN, con orientamento applicativo ID 31470.

L’ARAN richiama l’art. 36 della Costituzione, che “qualifica il diritto alle ferie come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, volto alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. Per la fruizione di tale diritto tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime”.

Sulla possibilità di rinviare le ferie per malattia, il CCNL 2006/09, ancora vigente, all’art. 13, comma 13, prevede la sospensione delle ferie in caso di malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. In tal caso l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.

Quindi, qualora si presentino tali circostanze, occorre procedere alla sospensione delle ferie.

La malattia durante le ferie

