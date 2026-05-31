La retromarcia della Francia

Introduzione

Per anni è stato trattato come un eccentrico reazionario, un matematico geniale incapace di comprendere la “modernità pedagogica”. Oggi, invece, molte delle sue critiche alla scuola contemporanea appaiono drammaticamente profetiche. Laurent Lafforgue — medaglia Fields nel 2002, tra i più grandi matematici francesi viventi — aveva denunciato con anticipo la dissoluzione della trasmissione del sapere sotto l’influenza di un pedagogismo ideologico che sostituiva la conoscenza con l’animazione, l’autorità con la facilitazione, lo studio con l’esperienza soggettiva dello studente. La Francia che oggi torna a parlare di disciplina, severità, meritocrazia, autorità del docente, livelli scolastici e restaurazione dell’exigence républicaine sembra dare ragione proprio a quell’intellettuale che quasi vent’anni fa venne marginalizzato per avere detto ciò che ormai è sotto gli occhi di tutti: una scuola che rinuncia alla trasmissione rigorosa del sapere produce ignoranza, disuguaglianza e regressione culturale. La parabola di Lafforgue non riguarda soltanto la Francia. Essa illumina il fallimento generale di una certa ideologia educativa occidentale che, in nome dell’inclusione e della spontaneità, ha progressivamente smantellato le condizioni stesse dell’istruzione.

Il prestigio scientifico di Laurent Lafforgue

Laurent Lafforgue non è un polemista improvvisato né un nostalgico della scuola autoritaria. È uno dei più importanti matematici contemporanei. Nato nel 1966, formatosi all’École normale supérieure, specialista di geometria algebrica e teoria dei numeri, ottenne nel 2002 la medaglia Fields — il massimo riconoscimento mondiale per la matematica — grazie ai suoi lavori sul programma di Langlands per i corpi di funzioni. Nel mondo scientifico francese il suo prestigio è enorme. Proprio per questo le sue prese di posizione sulla scuola suscitarono scandalo: non provenivano da ambienti politici conservatori o clericali, ma da uno dei vertici della comunità scientifica internazionale. Lafforgue parlava da matematico, cioè da uomo abituato alla disciplina del ragionamento, alla gradualità dell’apprendimento, alla centralità della memoria e dell’esercizio. Per lui era evidente che nessun sapere complesso può essere costruito spontaneamente dal discente senza una guida autorevole, senza sforzo e senza gerarchia cognitiva. Ed è proprio qui che si consumò lo scontro.

La rottura con il ministero: contro le “teorie pedagogiche deliranti”.

Nel 2005 il ministro dell’Istruzione Gilles de Robien nominò Lafforgue nell’Haut Conseil de l’Éducation, organismo incaricato di riflettere sulle riforme scolastiche. Sembrava un riconoscimento naturale del suo prestigio intellettuale. Ma ben presto la presenza del matematico divenne insopportabile per l’apparato pedagogico dominante. Lafforgue denunciò apertamente ciò che considerava il vero male della scuola contemporanea: il trionfo delle ideologie pedagogiste nate dopo il Sessantotto e penetrate nelle istituzioni formative. Criticò la subordinazione dei contenuti disciplinari alle “competenze”, la svalutazione della memoria, l’ossessione ludica, l’abolizione implicita dell’autorità magistrale, l’impreparazione disciplinare di coloro che elaboravano la riforma.

Le sue parole divennero celebri quando attaccò le: «politiche ispirate da un’ideologia che non attribuisce valore al sapere» e le «teorie pedagogiche deliranti» fondate sulla convinzione che: «l’allievo debba essere al centro del sistema e costruire lui stesso i suoi saperi».

Per il pedagogismo dominante il docente non doveva più trasmettere un patrimonio culturale, ma accompagnare processi di autoapprendimento. La conoscenza veniva relativizzata; l’errore quasi valorizzato; la selezione considerata traumatica; l’esigente progressione disciplinare sostituita da percorsi “motivanti”. Lafforgue comprese prima di molti altri che questa trasformazione non era tecnica, ma antropologica e politica. Dietro il lessico della “centralità dello studente” si celava infatti una radicale delegittimazione della cultura oggettiva, dell’autorità intellettuale e della figura del docente.

Le pressioni contro di lui divennero rapidamente insostenibili. Accusato di conservatorismo e di elitismo, fu progressivamente isolato fino alle dimissioni dall’organismo ministeriale. Ma il tempo avrebbe lavorato a suo favore.

Le contestazioni contro Lafforgue e il mito delle “scienze dell’educazione”

Le reazioni contro Laurent Lafforgue furono immediate e feroci. Il matematico venne accusato di essere un “reazionario”, un nostalgico della scuola autoritaria, un elitista incapace di comprendere le trasformazioni della società contemporanea. Gli ambienti pedagogici dominanti opposero alle sue critiche il prestigio delle cosiddette “scienze dell’educazione”, invocando studi, ricerche, sperimentazioni e modelli teorici che avrebbero dimostrato la superiorità delle nuove pratiche didattiche centrate sull’allievo. In nome di queste presunte evidenze scientifiche si giustificavano la marginalizzazione della lezione frontale, l’abbandono della memorizzazione, la svalutazione della grammatica e dell’esercizio ripetitivo, la diffidenza verso il voto, la bocciatura e ogni forma di selezione. Il docente doveva diventare un “facilitatore”; il sapere non andava più trasmesso verticalmente ma “co-costruito” dagli studenti. Lafforgue contestò radicalmente questo apparato che definì “pseudo-scientifico”. Da uomo di scienza, abituato al rigore della dimostrazione matematica, rimaneva colpito dalla fragilità epistemologica di molte teorie pedagogiche allora dominanti: metodologie sostenute più da mode ideologiche e da lessici sociologici oscuri che da verifiche empiriche solide e replicabili. A distanza di quasi vent’anni, il bilancio storico appare impietoso. Le grandi promesse del pedagogismo — riduzione delle disuguaglianze, maggiore emancipazione, apprendimento più efficace, democratizzazione culturale — si sono infrante contro la realtà del crollo dei livelli scolastici, dell’analfabetismo funzionale crescente e della perdita generalizzata delle competenze fondamentali.

Le stesse istituzioni francesi che un tempo guardavano con sufficienza alle denunce di Lafforgue sono oggi costrette a reintrodurre ciò che il pedagogismo aveva demonizzato: autorità del docente, valutazioni rigorose, gruppi di livello, centralità delle discipline, esercizio, memoria, disciplina comportamentale. La storia della scuola francese degli ultimi decenni costituisce così uno straordinario caso di smentita pratica di teorie educative che si pretendevano scientifiche e progressive ma che, alla prova dei fatti, si sono rivelate largamente inaffidabili. Il paradosso è che a difendere la razionalità dell’insegnamento tradizionale non furono gli specialisti ufficiali della pedagogia, ma alcuni tra i maggiori scienziati francesi — da Lafforgue ad Alain Connes — i quali riconobbero nel declino della trasmissione del sapere una minaccia diretta alla stessa sopravvivenza della cultura scientifica europea.

Il dogma pedagogista e la distruzione della scuola

Il cuore del problema denunciato da Lafforgue era la sostituzione dell’istruzione con la pedagogia. Nella tradizione repubblicana francese la scuola aveva il compito di emancipare attraverso l’accesso ai saperi alti: grammatica, matematica, letteratura, storia, logica. La cultura era considerata una conquista difficile, che richiedeva sforzo, disciplina, memoria, ripetizione, autorità. Il pedagogismo contemporaneo rovescia questa impostazione. Il sapere non è più trasmesso ma “costruito”; il maestro non insegna ma facilita; lo studente non deve adattarsi alla disciplina, ma la disciplina ai suoi bisogni emotivi e psicologici. L’ossessione per il benessere emotivo dell’alunno ha finito per demonizzare qualsiasi forma di rigore. L’errore non va corretto troppo duramente; il voto rischia di traumatizzare; la bocciatura diventa una violenza simbolica; l’autorità del docente viene sospettata di autoritarismo. Il risultato è stato sotto gli occhi di tutti: crollo spaventoso dei livelli, analfabetismo funzionale crescente, incapacità logica, impoverimento linguistico, perdita di concentrazione, esplosione dell’indisciplina. La scuola contemporanea ha prodotto generazioni convinte che ogni sapere debba essere immediatamente facile, ludico e personalizzato. Ma nessuna civiltà ha mai costruito conoscenza senza fatica.

La Francia cambia rotta: il ritorno della severità

Negli ultimi tempi la Francia ha iniziato una significativa inversione di tendenza. I governi più recenti, pur con ambiguità e limiti, hanno progressivamente riconosciuto il fallimento delle riforme pedagogiste. Il ritorno dei gruppi di livello, la rivalutazione della disciplina, il rafforzamento dell’autorità dei docenti, la reintroduzione di pratiche valutative più rigorose, l’enfasi sulla padronanza della lingua e della matematica, il recupero dell’istruzione civica e della cultura generale: tutti segnali di un mutamento profondo. Gabriel Attal (prima come ministro dell’Éducation nationale nel 2024 e poi come Primo Ministro) ha parlato apertamente, anche sotto forti pressioni di tutto il mondo intellettuale, di “ripristino dell’autorità” e di necessità di combattere il crollo scolastico. La retorica dell’inclusione senza merito lascia spazio, almeno parzialmente, al ritorno dell’exigence. Ciò che colpisce è che molte delle misure oggi considerate necessarie coincidono precisamente ed esattamente con le diagnosi formulate da Lafforgue quasi vent’anni fa. La scuola francese sembra infatti aver scoperto empiricamente ciò che il matematico aveva affermato teoricamente: senza trasmissione verticale del sapere non esiste emancipazione; senza autorità non esiste educazione; senza rigore non esiste apprendimento autentico.

Il pedagogismo come ideologia anti-culturale

L’errore più grave del pedagogismo non è stato tecnico, ma filosofico. Esso nasce da una concezione profondamente anti-culturale dell’uomo. Se ogni sapere deve emergere spontaneamente dall’esperienza del soggetto, allora il patrimonio della civiltà perde la sua trascendenza. L’insegnante non è più depositario di una tradizione ma semplice animatore di processi. In questa prospettiva la scuola non trasmette più il mondo: si limita a gestire dinamiche psicologiche. Il culto della centralità dell’allievo ha finito paradossalmente per abbandonare proprio gli studenti più fragili. Perché soltanto le famiglie culturalmente forti possono compensare una scuola debole. La dissoluzione dell’autorità scolastica aumenta le disuguaglianze invece di ridurle. Lafforgue comprese perfettamente questo punto: la severità non è nemica dell’uguaglianza, ma sua condizione. Solo una scuola esigente può realmente emancipare i figli delle classi popolari.

Il pedagogismo, al contrario, produce una falsa democratizzazione che coincide con l’abbassamento generale dei livelli.

Conclusione

La vicenda di Laurent Lafforgue mostra uno dei paradossi più significativi della cultura contemporanea: un grande matematico viene marginalizzato non per errori scientifici ma per avere difeso l’idea stessa di trasmissione del sapere.

Oggi però la realtà sembra aver pronunciato il suo verdetto. La crisi educativa occidentale ha reso sempre più difficile ignorare gli effetti devastanti di decenni di ideologia pedagogista. La Francia che torna a parlare di disciplina, merito, autorità e severità rappresenta — almeno simbolicamente — la rivincita di Lafforgue. Non la vittoria di una nostalgia autoritaria, ma il ritorno a una verità elementare: educare significa introdurre le nuove generazioni in un mondo culturale che le precede e che esse non possono inventare da sole. Ogni civiltà che rinuncia a trasmettere rigorosamente il proprio sapere prepara la propria decadenza. La scuola non può essere ridotta a laboratorio psicologico o spazio di intrattenimento. Essa resta, inevitabilmente, il luogo della disciplina intellettuale. Ed è forse proprio questo che il pedagogismo non ha mai perdonato a Laurent Lafforgue: aver ricordato che il sapere esige autorità, fatica e verità. C’è chi scommette che, dopo aver difeso tenacemente il proprio modello puerocentrico, percependo il nuovo clima culturale che si respira oggi in Francia, emergeranno presto ricerche pedagogiche volte a dimostrare come i contenuti e un sapere rigoroso siano essenziali per la formazione dell’uomo del XXI secolo. Senza colpo ferire, tali studi finiranno per sostenere l’opposto di quanto è stato propugnato per quasi mezzo secolo. Naturellement, au nom de la recherche scientifique et des neurosciences.