Matricole universitarie sempre meno preparate ai test d’ingresso

Il dibattito che segue la pubblicazione dei dati è da tempo acceso. Tra i commenti che emergono sul profilo Facebook di Orizzonte Scuola, emerge una critica ricorrente alla filosofia valutativa degli ultimi anni. “Alla primaria non si lascia indietro nessuno, alle medie l’importante che respirino, alle superiori basta che sappiano scrivere il loro nome. Altrimenti… squadre di avvocati pronti a menar fendenti in ricorsi. Ma di cosa ci si stupisce?”, scrive un insegnante.

Molti puntano il dito contro le riforme che hanno ridotto le ore di materie letterarie nei licei e aumentato il numero di alunni per classe. “Grazie alla Riforma Gelmini: minimo 25 alunni per classe, tagli alle ore di materie letterarie nel biennio dei licei, autonomia scolastica (per cui non si può più fermare nessuno perché così le scuole sono belle, brave e buone). In più aggiungiamo crisi di ansia sempre più frequenti e ricorsi da parte dei genitori per un nonnulla”, si legge in un intervento.

C’è chi fotografa la situazione con ironia amara: “Alle superiori per essere promossi basta sapere colorare dentro i contorni”.

Le tappe della lunga deriva: dalle elementari alla maturità

Il malessere descritto non riguarda solo l’ultimo triennio. Diversi commentatori scavano più a fondo, individuando nell’impostazione della scuola primaria l’inizio di un percorso di abbassamento progressivo dell’asticella. “Alla primaria che dovrebbe dare le basi escono che nemmeno sanno scrivere in corsivo, e poi mica si possono traumatizzare con una bocciatura. Alle medie arrivano che non sanno nulla, per niente scolarizzati e mica si possono bocciare. Le superiori sono diventate come le medie e pretendiamo che siano preparati ai test universitari?”, si chiede un docente.

Un altro intervento sottolinea la contraddizione tra il principio dell’inclusione e le conseguenze pratiche sulle competenze: “La buona scuola inclusiva… sforniamo operai non dirigenti. Essere inclusivi vuol dire abbassare l’asticella, non ve lo avevano detto?”.

C’è anche chi parla apertamente di una strategia più ampia, seppur in tono provocatorio: “Il falso buonismo imperante mascherato malamente da inclusione, valutazione dolce ed altre baggianate. È chiaro intento del Sistema abbassare l’asticella della preparazione per formare pecore soggiogate, fragili, sensibili, vulnerabili ad un minimo giudizio”.

Famiglie e ricorsi: il peso di un’alleanza asimmetrica