Informazione scuola, 25.2.2025.

NoiPA anticipa l’emissione ordinaria e accredita gli arretrati del rinnovo del contratto.

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024 ha introdotto importanti novità per il comparto Funzioni Centrali, con particolare attenzione agli arretrati del 2024.

NoiPA ha deciso di anticipare l’emissione ordinaria al 26 febbraio 2025, un giorno prima rispetto alla data inizialmente prevista.

Gli arretrati riguardano esclusivamente il 2024, poiché per gli anni precedenti è stata erogata solo l’Indennità di Vacanza Contrattuale. Gli importi sono calcolati sulla differenza tra i nuovi e i vecchi stipendi annui, includendo la tredicesima, ma sottraendo quanto già percepito come acconto e indennità.

Tuttavia, emergono criticità per chi è andato in pensione nel 2024, avendo già ricevuto l’acconto a dicembre 2023. Questa situazione, derivante dal Decreto Anticipi del Governo, non era stata preventivata e richiede ora una soluzione per il recupero delle somme.

NoiPA potrebbe optare per un cedolino separato per semplificare la liquidazione, garantendo trasparenza e chiarezza. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle modalità operative.

