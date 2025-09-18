ConcorsoInsegnanti Autore: - 18 Settembre 2025 / 20 : 49
Commenti disabilitati su Nomine in ruolo del 18 settembre, turno 19

Nomine in ruolo del 18 settembre, turno 19

Gilda Venezia

18.7.2025.

Gilda Venezia

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 28898 del 18 settembre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020

.

.

.

.

.

.

.

Nomine in ruolo del 18 settembre, turno 19 ultima modifica: 2025-09-18T20:49:18+02:00 da
Tags:, , , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl