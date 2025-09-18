Nomine in ruolo del 18 settembre, turno 19

18.7.2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 28898 del 18 settembre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 19 – CLASSI DI CONCORSO A060 – AB56 – AM12 – AM2A – AM2B – AS12 – B014 – B020
Avviso prot. AOODRVE n. 28898 del 18-09-2025
Esito individuazione sede – Turno 19
- Avviso prot. AOODRVE n. 28898 del 18-09-2025 e Albo n. 606/2025
