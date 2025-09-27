Le condizioni aggiuntive per il 2022, 2023 e 2024 (lett. a) prevedono che l’assistenza al parente con handicap grave sia prestata, alla data di presentazione della domanda e da almeno sei mesi, al coniuge, alla parte dell’unione civile, a un parente di primo grado convivente, o a un parente o affine entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età, siano anch’essi affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti.