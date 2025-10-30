Permessi 150 ore 2026: scadenze, requisiti e novità

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 30.10.2025.

Diritto allo studio 2026, permessi 150 ore per docenti e ATA:

domanda entro il 15 novembre 2025: chi può farne richiesta, per quali corsi e come presentare domanda.



Diritto allo studio 2026: via alle domande per i permessi retribuiti da 150 ore

È tempo di presentare la domanda per i permessi retribuiti per motivi di studio (le cosiddette 150 ore) riferite all’anno solare 2026. Il personale docente, educativo e ATA delle scuole statali può inoltrare la richiesta entro il 15 novembre 2025,salvo anticipazioni o proroghe disposte a livello regionale.

Ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) pubblica il proprio avviso con scadenze, modelli e contingenti disponibili. Per questo è sempre consigliato consultare il sito dell’Ufficio Scolastico di riferimento.

Il riferimento normativo: DPR 395/1988 e contratti regionali

Il diritto ai permessi studio trova fondamento nell’art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, integrato dalle circolari ministeriali n. 266/1988, n. 319/1991 e dalle successive note del Ministero della Funzione Pubblica.

Le modalità di concessione e fruizione sono definite dai Contratti Integrativi Regionali (CIR), stipulati ogni triennio tra amministrazione e organizzazioni sindacali.

Chi può presentare domanda

Possono accedere ai permessi:

personale docente ed educativo a tempo indeterminato o determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto 2026);

personale ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato;

docenti incaricati per l’insegnamento della religione cattolica.

In caso di contratto part-time o orario ridotto, il numero di ore concesse è proporzionale alla durata del servizio.

Alcune regioni estendono il beneficio anche ai supplenti brevi e saltuari, in presenza di disponibilità residua.

Scadenze e modalità di presentazione

La domanda va inoltrata alla segreteria della scuola di servizio, che la trasmetterà all’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il personale in servizio su più istituti deve presentarla alla scuola che gestisce la posizione amministrativa e, per conoscenza, alle altre.

Il modello di domanda è allegato al bando dell’Ufficio Scolastico; se non ancora pubblicato, può essere richiesto alla segreteria o adattato da modelli precedenti.

Decorrenza dei permessi: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

Numero dei beneficiari e criteri di assegnazione

In ogni provincia i beneficiari non possono superare il 3% del personale complessivo in servizio all’inizio dell’anno scolastico, come previsto dalla normativa nazionale.

Il contingente viene ripartito tra docenti, ATA e personale educativo, garantendo trasparenza e priorità in base ai criteri regionali.

Corsi ammessi e limiti d’uso

I permessi possono essere concessi per:

corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio (scuola secondaria, laurea, post-laurea);

corsi di qualificazione professionale o di abilitazione all’insegnamento (inclusi TFA e percorsi abilitanti da 60 CFU);

corsi di specializzazione per il sostegno, riconversione professionale o altri percorsi riconosciuti dal MIUR.

Non sono invece consentiti per la mera attività di studio individuale o per lezioni asincrone non certificate, come stabilito dalla circolare n. 12/2011 della Funzione Pubblica e dalla giurisprudenza (Cass. n. 10344/2008).

Corsi online: ammissibilità e documentazione

È possibile utilizzare i permessi per corsi in modalità telematica, purché si dimostri:

l’iscrizione regolare e la partecipazione alle lezioni sincrone;

la certificazione del collegamento durante l'orario di lavoro;

l'attestazione di frequenza o di esami sostenuti.

Fruizione dei permessi

I permessi possono essere fruiti:

ad ore, sottraendole all’orario giornaliero di servizio; a giorni interi, per la frequenza di lezioni, esami o tesi.

Ogni assenza deve essere certificata dalla documentazione rilasciata dall’ente formativo. In mancanza, il periodo potrà essere considerato aspettativa per motivi familiari senza assegni.

Altre indicazioni operative

I permessi interi non si computano ai fini dell’anno di prova, mentre quelli ad ore sì.

È possibile presentare domanda con riserva, se si è in attesa dell’attivazione di un corso.

Alcuni Uffici Scolastici consentono l’uso anticipato per corsi già avviati nel 2025 (TFA sostegno, 60 CFU).

Chi viene assunto dopo il 15 novembre può avere 5 giorni di tempo dall’assunzione per presentare la domanda.

Un’opportunità da non perdere

Le 150 ore per il diritto allo studio rappresentano un diritto contrattuale e formativo di grande valore, che consente a docenti e ATA di investire nella propria crescita professionale senza perdere retribuzione.

Ricordiamo che, la formazione continua non è solo un dovere professionale, ma una leva di valorizzazione del personale e di qualità del sistema educativo. MODELLO DI DOMANDA

Permessi 150 ore 2026: scadenze, requisiti e novità

