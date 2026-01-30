Quando riaprono le GPS 2026?

La Tecnica della scuola, 29.1.2026.

L’ipotesi dell’esperto: l’aggiornamento delle GPS 2026-2028 è previsto per i mesi di febbraio o marzo 2026..

Durante il corso della diretta di “Tecnica Risponde Live” dal titolo “Aggiornamento GPS 2026-28, tutte le novità sulla compilazione della domanda” insieme agli esperti Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo si è parlato di tutto ciò che riguarda il nuovo aggiornamento Gps 2026/28.

Nel dettaglio, durante la diretta, il prof Lucio Ficara ha affermato che l’aggiornamento delle GPS 2026-2028 è previsto per i mesi di febbraio o marzo 2026.

Sebbene inizialmente il Ministero avesse ipotizzato un aggiornamento già a gennaio 2026, i tempi sono rallentati. Attualmente si prevede che l’ordinanza ministeriale possa essere pubblicata a febbraio, con una finestra per la presentazione delle domande di circa 15 giorni che cadrà tra la metà di febbraio e marzo.

Lo slittamento rispetto a gennaio è dovuto alla necessità di attendere l’emanazione di decreti per i percorsi abilitanti (30, 36 e 60 CFU) e i percorsi INDIRE per il sostegno. Questo permetterà agli aspiranti di iscriversi ai percorsi e inserirsi nelle graduatorie con riserva, con la possibilità di scioglierla entro il 30 giugno 2026 una volta conseguito il titolo

Il Ministero sta inoltre procedendo a una rivisitazione della piattaforma informatica e dell’algoritmo per le supplenze, necessaria per adeguare il sistema alle nuove tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi.

Questa tempistica risulta comunque molto anticipata rispetto ai precedenti aggiornamenti, che solitamente avvenivano in tarda primavera o in estate (come l’ordinanza del 16 maggio 2024).È fondamentale ricordare che, secondo le bozze attuali, chi non presenta la domanda di aggiornamento nel 2026 rischia l’esclusione dalle graduatorie per l’intero biennio, a differenza del passato quando si rimaneva inseriti con il vecchio punteggio.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (32:00) Per quanto riguarda master o corsi di perfezionamento, se ne potranno inserire 2 nello stesso anno accademico? La tabella scorsa diceva di no, ma è consentita ormai la doppia iscrizione

✅ (32:55) il mio compagno ha l’invalidità e la legge 104 grave, quando devo inserire l’invalidità quando esce la domanda per GPS o per le 150 referente

✅ (37:20) é vero che le GPS si chiameranno GPSR perché stanno attivando il doppio canale di reclutamento..

✅ (39:35) per le nomine finalizzate al ruolo su sostegno nella secondaria di 1°grado con 170 punti e la riserva di legge L.68/99 é possibile ricevere il ruolo nella provincia di Rimini?

✅ (42:10) quando ci sarà l’aggiornamento per il tfa? posso inserire l’anno scolastico fino al 30 giugno nelle gps?

✅ (43:20) ci sarà la possibilità di inserire la riserva per chi avrà la precedenza per il secondo ciclo di indire TFA Sostegno che ancora non è stato pubblicato?

✅ (44:40) Considerando che le abilitazioni 60 CFU non sono ancora cominciate, si farà in tempo ad ottenere il titolo e sciogliere la riserva?

✅ (46:25) Ci sono per caso aggiornamenti sulle certificazioni informatiche? Sembra sicuro che verranno scartate tutte quelle conseguite da enti non accreditati ACCREDIA?

✅ (47:10) Sono docente di ruolo a Milano, posso i scrivermi nelle gps per accettare supplenze a Napoli? Queste supplenze fanno scorrere il vincolo triennale del PNRR1?

✅ (49:00) La Ciad con dicitura digComp 2.2 user ottenuta come titolo di accesso per l’ATA è utilizzabile per le GPS ? Se sì, quanti punti dà?

✅ (50:30) io non sono stata chiamata da GPS l’ anno scorso se non ho fatto supplenze come mi devo comportare in gps?

✅ (51:40) Sono in anno di prova da mini call ….primaria, volevo sapere se devo iscrivermi in gps su infanzia . Volevo fare un’altra domanda ….. posso fare richiesta di trasferimento nel mese marzo avendo la deroga di genitori con 104 comma 3

✅ (52:55) attraverso una chiamata da interpello posso ottenere la carta docente?

✅ (53:15) Anche per le certificazioni esiste una proroga al 30 giugno per inserirli all’aggiornamento dei titoli?

✅ (54:45) come funziona per ricevere la carta docente per i docenti dell’anno in corso 2025 -26 che hanno un contratto al 30 giugno?

✅ (55:50) ma se ho preso con un ente accredito prima che uscisse questo aggiornamento

✅ (56:40) Ma chi ha avuto la convalida dei titoli nel biennio precedente cosa succede?

✅ (57:20) Ma invece nelle Gae perché non si può fare valere il servizio fino a giugno ?

✅ (59:40) mi può chiarire un dubbio: il servizio civile vale 12 punti? e inoltre…il punteggio di laurea vale punti?

✅ (01:01:00) Ma il servizio su sostegno da graduatorie incrociate senza titolo viene valutato?

✅ (01:02:00) il titolo di sostegno che viene preso entro maggio del 2026 si può inserire nelle gps del 2026- 2028

✅ (01:03:00) sono di ruolo non mi è chiaro se con il nuovo aggiornamento delle gps potrò richiedere gli spezzoni, o resta ancora in vigore le indicazioni del precedente aggiornamento

Quando riaprono le GPS 2026?

ultima modifica: da