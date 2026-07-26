25.7.2026.

Accettazione entro 5 giorni.

L’Ufficio III comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Dispositivo prot. AOODRVE n. 23234 del 25 luglio 2026 e Albo n. 362/2026, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di proposta di contratto per le nomine del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali e degli elenchi regionali di cui al DM 68/2026 – SCORRIMENTO ADAA – ADEE – ADMM – ADSS – A.S. 2026/27.

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, introdotto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 5 giugno 2025, tali docenti dovranno espressamente dichiarare, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la volontà di accettare la sede assegnata. Secondo quanto previsto dall’Allegato A del D.M. 10 luglio 2026, n. 136, l’adempimento di siffatto obbligo di accettazione dovrà avvenire esclusivamente mediante apposita funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile attraverso il seguente link:

https://miurjb6.pubblica.istruzione.it/istanza-inr-sede/private/accettazioneRinuncia/index

rinvenibile altresì nella lettera di notifica dell’assegnazione.

In assenza della suddetta accettazione, espressa esclusivamente attraverso le modalità ed entro i termini suindicati, il candidato sarà considerato rinunciatario, con conseguente decadenza dall’incarico e cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.

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Ruoli Veneto, assegnazioni su posti di sostegno

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