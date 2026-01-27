Scuola a mano armata

Cosa ta succedendo ai nostri ragazzi quando coltelli, macheti e mazze entrano in aula:

qualcosa passa inosservato. Dopo La Spezia.

Il nome di Youssef Abanoub è rimasto nei titoli per giorni. È stato accoltellato a scuola, a La Spezia, da un coetaneo. Una morte che ha lasciato segni profondi, non solo per la violenza in sé, ma per il luogo e l’età dei protagonisti. Non è stato il primo episodio, ma ha riportato in primo piano una domanda difficile da evitare: che cosa sta succedendo ai nostri ragazzi?

A distanza di pochi giorni, la cronaca ha continuato a riportare fatti legati alla presenza di armi – vere, finte, riprodotte – dentro gli istituti scolastici. Oggetti nascosti negli zaini, mostrati tra i corridoi, portati come fossero strumenti qualsiasi. In alcuni casi si parla di coltelli a serramanico, in altri di machete, pistole scacciacani, mazzette da muratore. Nessuno di questi episodi si è concluso con gesti estremi, ma ogni volta la domanda ritorna: si tratta di una serie di coincidenze, rese più visibili perché ormai si cerca ovunque un segnale? Oppure è cambiato qualcosa, nel linguaggio, nelle abitudini, nelle percezioni?

Il dubbio resta aperto, e nel frattempo si accumulano le segnalazioni. Cinque città diverse, cinque scuole, cinque oggetti. Il contesto è quello scolastico, ma le domande riguardano anche ciò che accade fuori, nel modo in cui si cresce, si comunica, si interpreta l’idea di difesa, potere o semplice provocazione.

Le armi trovate in questi istituti non sono state usate per colpire. Ma ci sono. Le cronache riportano una sequenza di oggetti – coltelli, pistole a salve, strumenti da lavoro, entrati tra i banchi. La loro presenza apre interrogativi. Sulla percezione del rischio, sulle intenzioni, sulla possibilità che un gesto venga frainteso o degeneri. Gli interventi tempestivi del personale scolastico hanno evitato il peggio.

Ma qualcosa, evidentemente, continua a passare inosservato.

Coltello stampato in 3D: due studenti denunciati a Bolzano

Il coltello era di plastica, ma aveva una lama da otto centimetri e un sistema a scatto. È stato trovato nello zaino di un alunno di scuola media in Alto Adige. A fabbricarlo, con una stampante 3D, era stato un compagno di classe. La scuola ha segnalato subito la scoperta ai carabinieri. Il ragazzo che aveva realizzato l’arma si è poi presentato insieme ai genitori davanti alla Procura per i Minorenni. Nella sua abitazione sono stati sequestrati altri coltelli simili, sempre in materiale polimerico. È accusato di aver costruito e detenuto oggetti atti a offendere. L’intervento rapido di insegnanti e famiglie ha evitato sviluppi più gravi.

Un coltello a serramanico in laboratorio: il caso di Asti

In un istituto superiore di Asti, un insegnante ha visto uno studente con un coltello a serramanico in mano durante una lezione. L’arma è stata subito sequestrata. Il ragazzo ha spiegato di averla con sé abitualmente, convinto che potesse servire per attività pratiche in laboratorio. Non ci sarebbero stati atteggiamenti minacciosi nei confronti dei compagni, ma la vicenda ha comunque portato all’apertura di accertamenti da parte dei carabinieri. L’episodio si inserisce in un contesto di controlli rafforzati in collaborazione tra scuole e forze dell’ordine.

Una mazzetta da muratore in corridoio: episodio nel Pavese

A Vigevano, durante l’intervallo, uno studente quindicenne ha mostrato una mazzetta da muratore ai compagni. Qualcuno ha avvisato il personale scolastico, che ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Il ragazzo ha consegnato l’attrezzo senza opporre resistenza. Anche in questo caso è scattata una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere. Non è ancora chiaro perché avesse deciso di portare quell’oggetto a scuola.

Pistola scacciacani senza tappo rosso: denuncia a Genova

A Genova, in un istituto tecnico, è stata segnalata la presenza di un’arma. I carabinieri, allertati dalla dirigente scolastica, hanno trovato addosso a un sedicenne una pistola a salve, priva del tappo rosso obbligatorio. L’arma è stata sequestrata, il ragazzo affidato alla madre, e la Procura dei Minorenni ha disposto una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Un machete in uno zaino: tensione in provincia di Bologna

Durante il cambio dell’ora, un’insegnante ha notato un oggetto nello zaino di uno studente. Era un machete. Il ragazzo, 14 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri e denunciato. Non ha fornito spiegazioni. Il machete è stato sequestrato. L’episodio si colloca a breve distanza temporale da altri fatti gravi, come l’omicidio di Youssef Abanoub in un istituto di La Spezia.

