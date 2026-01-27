NoiPA 2026: il prestito agevolato

NoiPA, nuove opportunità di prestito agevolato per Insegnanti, ATA e altri Dipendenti Pubblici. La procedura.
Anche per il 2026 resterà attivo NoiPA, che consente ai dipendenti pubblici di richiedere una soluzione di credito fino a 75.000 euro, con tasso fisso e agevolato, affidandosi ad intermediari finanziari convenzionati col Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Una soluzione molto diffusa tra i lavoratori statali in quanto consente di richiedere liquidità aggiuntiva, a tassi dedicati, per sostenere spese o progetti importanti, attraverso una procedura semplice, veloce e digitalizzata.
Prestito fino a 75.000 euro
Prestito NoiPA 2026: cosa sapere sul prestito agevolato per Docenti e ATA
Il Prestito NoiPA è una soluzione di credito dedicata ai dipendenti pubblici, molto diffusa anche tra Docenti e Personale ATA, per realizzare progetti personali, familiari o sostenere spese impreviste.
Non sono previste spese aggiuntive, non bisogna fornire motivazioni per cui si richiede il prestito (si tratta di un prestito non finalizzato), e sono presenti coperture assicurative contro il rischio di perdita della vita e del lavoro, tutelando i familiari in caso di eventi gravi.
La rata non supera i 2/5 dello stipendio netto, trattandosi di un prestito con delega richiedibile con una Cessione del quinto già in corso (in caso contrario, è possibile richiedere una Cessione del quinto NoiPA con caratteristiche simili ma con una rata mensile pari massimo ad 1/5 dello stipendio netto).
Prestito NoiPA 2026
Per accedere al servizio, è necessario autenticarsi e seguire la procedura disponibile qui: Piccolo prestito NoiPA.
- Accedi al portale dedicato
- Compila il modulo con i tuoi dati
- Ricevi il contatto di un consulente dedicato
Domande frequenti sui Prestiti NoiPA in convenzione per Insegnanti e Personale scolastico
Come funziona il Prestito NoiPA per Insegnanti e Personale scolastico?
Il Prestito NoiPA è una soluzione di finanziamento con delegazione di pagamento dedicata ai Dipendenti Pubblici e Statali – tra cui Insegnanti e Personale scolastico – ed è richiedibile con una Cessione del quinto già attiva.
Consente di richiedere fino a 75.000 € in base all’importo del quinto massimo cedibile, con un tasso fisso e in convenzione, un rimborso con durata fino a 10 anni e una rata mensile fissa – trattenuta in automatico dalla busta paga – non superiore ad un ulteriore quinto dello stipendio netto eventualmente trattenuto da una cessione del quinto in essere.
[Come funziona la Cessione del quinto NoiPA per Insegnanti e Personale scolastico?]
La Cessione del quinto NoiPA è una classica Cessione del quinto che in qualità di insegnante puoi richiedere tramite intermediari finanziari convenzionati col MEF.
Consente di richiedere fino a 75.000 € ed oltre (in base all’importo del quinto massimo cedibile) e prevede un rimborso mediante rata fissa mensile trattenuta in automatico dalla busta paga, pari massimo ad un quinto dello stipendio netto.
[Come posso richiedere un Prestito per Insegnanti?]
Se sei un Insegnante – o più in generale fai parte del Personale scolastico – e vuoi richiedere una Cessione del quinto NoiPA(o un Prestito in convenzione NoiPA se hai una Cessione già attiva) puoi affidarti anche a PrestitoPiù, accedendo al portale dedicato.
Qui potrai compilare il modulo per ricevere il contatto di un consulente dedicato.
