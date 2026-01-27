InsegnantiStipendi Autore: - 27 Gennaio 2026 / 07 : 50
Commenti disabilitati su NoiPA 2026: il prestito agevolato

NoiPA 2026: il prestito agevolato

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 27.1.2026.

NoiPA, nuove opportunità di prestito agevolato per Insegnanti, ATA e altri Dipendenti Pubblici. La procedura.

Gilda Venezia

Anche per il 2026 resterà attivo  NoiPA, che consente ai dipendenti pubblici di richiedere una soluzione di credito fino a 75.000 euro, con tasso fisso e agevolato, affidandosi ad intermediari finanziari convenzionati col Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una soluzione molto diffusa tra i lavoratori statali in quanto consente di richiedere liquidità aggiuntiva, a tassi dedicati, per sostenere spese o progetti importanti, attraverso una procedura semplice, veloce e digitalizzata.

Prestito  fino a 75.000 euro

Prestito NoiPA 2026: cosa sapere sul prestito agevolato per Docenti e ATA

Il Prestito NoiPA  è una soluzione di credito dedicata ai dipendenti pubblici, molto diffusa anche tra Docenti e Personale ATA, per realizzare progetti personali, familiari o sostenere spese impreviste.

Non sono previste spese aggiuntive, non bisogna fornire motivazioni per cui si richiede il prestito (si tratta di un prestito non finalizzato), e sono presenti coperture assicurative contro il rischio di perdita della vita e del lavoro, tutelando i familiari in caso di eventi gravi.

La rata non supera i 2/5 dello stipendio netto, trattandosi di un prestito con delega richiedibile con una Cessione del quinto già in corso (in caso contrario, è possibile richiedere una Cessione del quinto NoiPA con caratteristiche simili ma con una rata mensile pari massimo ad 1/5 dello stipendio netto).

Prestito NoiPA 2026

Per accedere al servizio, è necessario autenticarsi e seguire la procedura disponibile qui: Piccolo prestito NoiPA.

Domande frequenti sui Prestiti NoiPA in convenzione per Insegnanti e Personale scolastico

PrestitoPiù nel dettaglio:

  • Consulenti specializzati con oltre 20 anni di esperienza
  • Premiati come miglior consulenza verso il cliente nello sviluppo del business Cessione del quinto al Leadership Forum, 2023
  • Premiati come Top Performer customer satisfaction al meeting Agenti Prestitalia, 2024
  • Garanzia di qualità del servizio certificata ISO 9001
  • Bollino OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori)
  • Consulenza professionale, gratuita e su misura e Assistenza dedicata durante tutto il rapporto

Come funziona il Prestito NoiPA per Insegnanti e Personale scolastico?

Il Prestito NoiPA è una soluzione di finanziamento con delegazione di pagamento dedicata ai Dipendenti Pubblici e Statali – tra cui Insegnanti e Personale scolastico – ed è richiedibile con una Cessione del quinto già attiva.

Consente di richiedere fino a 75.000 € in base all’importo del quinto massimo cedibile, con un tasso fisso e in convenzione, un rimborso con durata fino a 10 anni e una rata mensile fissa – trattenuta in automatico dalla busta paga – non superiore ad un ulteriore quinto dello stipendio netto eventualmente trattenuto da una cessione del quinto in essere.

[Come funziona la Cessione del quinto NoiPA per Insegnanti e Personale scolastico?]

La Cessione del quinto NoiPA è una classica Cessione del quinto che in qualità di insegnante puoi richiedere tramite intermediari finanziari convenzionati col MEF.

Consente di richiedere fino a 75.000 € ed oltre (in base all’importo del quinto massimo cedibile) e prevede un rimborso mediante rata fissa mensile trattenuta in automatico dalla busta paga, pari massimo ad un quinto dello stipendio netto.

[Come posso richiedere un Prestito per Insegnanti?]

Se sei un Insegnante – o più in generale fai parte del Personale scolastico – e vuoi richiedere una Cessione del quinto NoiPA(o un Prestito in convenzione NoiPA se hai una Cessione già attiva) puoi affidarti anche a PrestitoPiù, accedendo al portale dedicato.

Qui potrai compilare il modulo per ricevere il contatto di un consulente dedicato.

Per maggiori informazioni, accedi al Portale dedicato

NoiPA 2026: il prestito agevolato ultima modifica: 2026-01-27T07:50:41+01:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia