NoiPA 2026: il prestito agevolato

Anche per il 2026 resterà attivo NoiPA, che consente ai dipendenti pubblici di richiedere una soluzione di credito fino a 75.000 euro, con tasso fisso e agevolato, affidandosi ad intermediari finanziari convenzionati col Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una soluzione molto diffusa tra i lavoratori statali in quanto consente di richiedere liquidità aggiuntiva, a tassi dedicati, per sostenere spese o progetti importanti, attraverso una procedura semplice, veloce e digitalizzata.

Il Prestito NoiPA è una soluzione di credito dedicata ai dipendenti pubblici, molto diffusa anche tra Docenti e Personale ATA, per realizzare progetti personali, familiari o sostenere spese impreviste.

Non sono previste spese aggiuntive, non bisogna fornire motivazioni per cui si richiede il prestito (si tratta di un prestito non finalizzato), e sono presenti coperture assicurative contro il rischio di perdita della vita e del lavoro, tutelando i familiari in caso di eventi gravi.

La rata non supera i 2/5 dello stipendio netto, trattandosi di un prestito con delega richiedibile con una Cessione del quinto già in corso (in caso contrario, è possibile richiedere una Cessione del quinto NoiPA con caratteristiche simili ma con una rata mensile pari massimo ad 1/5 dello stipendio netto).

Per accedere al servizio, è necessario autenticarsi e seguire la procedura disponibile qui: Piccolo prestito NoiPA.

Domande frequenti sui Prestiti NoiPA in convenzione per Insegnanti e Personale scolastico

Come funziona il Prestito NoiPA per Insegnanti e Personale scolastico?

Il Prestito NoiPA è una soluzione di finanziamento con delegazione di pagamento dedicata ai Dipendenti Pubblici e Statali – tra cui Insegnanti e Personale scolastico – ed è richiedibile con una Cessione del quinto già attiva.

Consente di richiedere fino a 75.000 € in base all’importo del quinto massimo cedibile, con un tasso fisso e in convenzione, un rimborso con durata fino a 10 anni e una rata mensile fissa – trattenuta in automatico dalla busta paga – non superiore ad un ulteriore quinto dello stipendio netto eventualmente trattenuto da una cessione del quinto in essere.

Come funziona la Cessione del quinto NoiPA per Insegnanti e Personale scolastico?

La Cessione del quinto NoiPA è una classica Cessione del quinto che in qualità di insegnante puoi richiedere tramite intermediari finanziari convenzionati col MEF.

Consente di richiedere fino a 75.000 € ed oltre (in base all’importo del quinto massimo cedibile) e prevede un rimborso mediante rata fissa mensile trattenuta in automatico dalla busta paga, pari massimo ad un quinto dello stipendio netto.

Come posso richiedere un Prestito per Insegnanti?

Se sei un Insegnante – o più in generale fai parte del Personale scolastico – e vuoi richiedere una Cessione del quinto NoiPA(o un Prestito in convenzione NoiPA se hai una Cessione già attiva) puoi affidarti anche a PrestitoPiù, accedendo al portale dedicato.

Qui potrai compilare il modulo per ricevere il contatto di un consulente dedicato.



NoiPA 2026: il prestito agevolato

