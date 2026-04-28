Sostegno 2026, ruolo da GPS I fascia: cosa cambia

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 27.4.2026.

Sostegno 2026, ruolo da GPS I fascia: esclusi i docenti con riserva?

Restano dubbi per chi è inserito con riserva: decisivi tempi e scioglimento.

Confermato il canale straordinario per le assunzioni da GPS sostegno anche per il 2026/27. Restano però dubbi per chi è inserito con riserva: decisivi tempi e scioglimento.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito conferma anche per l’anno scolastico 2026/27 una delle procedure più rilevanti per il reclutamento dei docenti di sostegno.

Le immissioni in ruolo da GPS di prima fascia, misura ormai strutturale, pensata per fronteggiare la cronica carenza di insegnanti specializzati e garantire continuità didattica agli alunni con disabilità.

Il decreto e la conferma della procedura

Il riferimento normativo è il DM n. 58 del 31 marzo 2026, che richiama e proroga quanto già previsto dal DM n. 111 del 6 giugno 2024. Il meccanismo resta invariato:

le assunzioni avvengono sui posti residui dopo le immissioni in ruolo ordinarie;

avvengono sui posti residui dopo le immissioni in ruolo ordinarie; il contratto iniziale è a tempo determinato finalizzato al ruolo;

iniziale è a tempo determinato finalizzato al ruolo; al termine, in caso di esito positivo dell’anno di prova, si procede alla conferma a tempo indeterminato.

Si tratta di un canale fondamentale, soprattutto nelle regioni con forte fabbisogno di docenti specializzati, dove ogni anno restano migliaia di cattedre scoperte.

Il nodo critico: docenti inseriti con riserva

Il passaggio più delicato riguarda però gli aspiranti inseriti in GPS prima fascia con riserva. Il decreto è chiaro: questi docenti sono esclusi dalla procedura, almeno finché la loro posizione non venga regolarizzata.

Parliamo, ad esempio, di chi:

deve ancora conseguire o perfezionare il titolo di specializzazione sul sostegno;

o perfezionare il titolo di specializzazione sul sostegno; è in attesa del riconoscimento del titolo estero;

del titolo estero; ha una posizione amministrativa non ancora definita.

In tutti questi casi, l’accesso al ruolo dipende dallo scioglimento della riserva entro i tempi utili.

Tempi decisivi: cosa aspettarsi

Il vero punto, oggi, non è tanto la norma – che è già chiara – ma la tempistica operativa.

Il Ministero non ha ancora comunicato:

la data di apertura delle domande;

di apertura delle domande; la finestra per lo scioglimento delle riserve;

per lo scioglimento delle riserve; il calendario delle nomine.

Secondo prime indicazioni sindacali, la procedura potrebbe collocarsi tra fine primavera e inizio estate, con possibile collegamento alla successiva fase delle 150 preferenze per le supplenze.

È evidente che uno slittamento o una mancata sincronizzazione tra domanda e scioglimento riserva potrebbe escludere di fatto migliaia di aspiranti, anche in presenza di titolo conseguito.

Un canale ancora centrale per il reclutamento

Nonostante le criticità, la conferma della procedura rappresenta un segnale importante. Le assunzioni da GPS prima fascia sostegno restano infatti uno dei pochi strumenti concreti per:

ridurre il precariato;

il precariato; coprire posti vacanti;

posti vacanti; garantire stabilità agli alunni più fragili.

I numeri degli ultimi anni parlano chiaro: una quota significativa delle immissioni su sostegno passa proprio da questo canale, a conferma della sua centralità nel sistema di reclutamento.

Cosa devono fare ora gli aspiranti

In questa fase è fondamentale muoversi con attenzione:

verificare la propria posizione in GPS;

la propria posizione in GPS; monitorare eventuali scadenze per lo scioglimento della riserva;

eventuali scadenze per lo scioglimento della riserva; tenere sotto controllo le comunicazioni ufficiali del Ministero e degli Uffici scolastici.

Per chi è con riserva, il margine di manovra è stretto: tutto dipenderà dai tempi amministrativi.

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Sostegno 2026, ruolo da GPS I fascia: cosa cambia

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