Supplenze e ruoli, le domande del 2026

Supplenze e ruoli per gli insegnanti: GaE, GPS ed elenchi regionali per il ruolo

le domande da presentare nei primi mesi del 2026.

L’anno 2026 si aprirà con una serie di procedure utili per il prossimo anno scolastico 2026/27: dalle GaE alle GPS agli elenchi regionali (immancabili anche le domande di mobilità). Ne parliamo con la docente esperta in normativa scolastica Sonia Cannas.

Aggiornamento GaE dall’8 gennaio 2026

È previsto un cambiamento per l’aggiornamento delle GAE a partire dall’8 gennaio?

Non sono previsti cambiamenti significativi rispetto agli anni precedenti. Le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) derivano dalle vecchie graduatorie permanenti, chiuse dalla legge finanziaria del 2007. Solo chi è già inserito può aggiornare la propria posizione o reinsersi se ha perso un aggiornamento.

Percorsi abilitanti 60, 30, 36 CFU

Quando sarà possibile iscriversi ai percorsi abilitanti da 60 CFU?

Siamo in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale che darà avvio al terzo ciclo dei percorsi abilitanti. Questo ciclo comprenderà non solo i percorsi da 60 CFU ma anche quelli da 30 CFU (per chi è già abilitato) e quelli riservati ai vincitori di concorso già destinatari di nomina per il ruolo, i quali dovranno conseguire l’abilitazione per la trasformazione del contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2026.

È possibile iscriversi a due percorsi universitari contemporaneamente (es. CLIL e percorso abilitante)?

Solo se uno dei due non ha obbligo di frequenza. I percorsi abilitanti prevedono obbligo di frequenza, pertanto l’iscrizione contemporanea è possibile solo se l’altro corso (es. CLIL) non prevede tale obbligo. Nei cicli precedenti è stata concessa una deroga per percorsi quasi conclusi, ma non è garantita anche quest’anno.

È vero che alcune università hanno già pubblicato i posti disponibili per i nuovi percorsi abilitanti?

Alcuni atenei hanno pubblicato i posti richiesti, non ancora quelli autorizzati ufficialmente. Bisogna attendere il decreto ministeriale per avere i dati definitivi.

Si possono presentare domande a più atenei per i percorsi abilitanti?

Nei precedenti cicli non era possibile. Si poteva presentare domanda solo in un ateneo per la stessa classe di concorso. In caso di doppia domanda si rischia la decadenza dell’iscrizione e la perdita delle somme versate.

Chi è già iscritto a un corso universitario con obbligo di frequenza può accedere al TFA sostegno?

No. La normativa vieta la doppia iscrizione a corsi con obbligo di frequenza, anche se le lezioni di uno dei due corsi sono terminate.

Conviene iscriversi ora in un ateneo che ha pubblicato i posti, anche se il decreto non è uscito?

È una scelta personale. Tuttavia, senza il decreto ministeriale non si ha certezza sulla validità dell’iscrizione. Potrebbe anche precludere altre opportunità in atenei che pubblicheranno più posti in seguito.

GPS e supplenze

È possibile usufruire dell’art. 47 del CCNL solo nel secondo anno del biennio GPS?

Sì. Non si viene depennati dalle GPS se si aggiornano le graduatorie e non si compilano le 150 preferenze. In tal caso, si rimane inseriti e si potranno compilare le preferenze nell’estate 2027 per l’a.s. 2027/28.

Chi conclude il percorso abilitante entro il 30 giugno potrà inserirlo per l’accesso alla prima fascia GPS?

Sì, ma è necessario aver conseguito l’abilitazione entro la scadenza delle domande. I titoli culturali, infatti, non possono essere inseriti con riserva. Pertanto, se il percorso non si conclude entro quella data, non sarà valutabile.

Il titolo di superamento di un concorso ordinario è valutabile nelle GPS?

Sì. Il superamento di un concorso ordinario attribuisce punteggio nelle GPS, secondo modalità diverse in base alla fascia. Ad esempio, nella seconda fascia della secondaria si attribuiscono 3 punti per ogni concorso superato; nella prima fascia contano solo i concorsi ordinari superati nella specifica classe di concorso.

Si può rifiutare un incarico dopo l’assegnazione della sede?

Sì. Dopo l’assegnazione della sede, si hanno 5 giorni di tempo per accettare o rifiutare l’incarico.

Il superamento di una classe di concorso accorpata vale anche per l’altra?

Sì. Il DM 255/2023 stabilisce che l’abilitazione su una delle due classi accorpate vale anche per l’altra, sia per abilitazioni acquisite prima che dopo la pubblicazione del decreto.

Il superamento del concorso ordinario dà punteggio GPS anche se non specifico?

Sì, ma cambia a seconda della fascia. Nella seconda fascia secondaria si valutano anche concorsi in classi diverse, mentre nella prima fascia solo quelli della stessa classe di concorso.

Elenchi regionali per il ruolo

Le graduatorie regionali danno effettive possibilità di assunzione?

Sono utilizzate solo in forma residuale, ossia quando si esauriscono tutte le altre graduatorie (GAE, concorsi). Non sono utilizzate per le supplenze.

È possibile lavorare tramite gli elenchi regionali?

Sì, ma solo per immissioni in ruolo residuali, non per supplenze. Le supplenze vengono assegnate tramite GPS, GAE (se non esaurite) e graduatorie d’istituto.

Immissioni in ruolo

Il superamento del concorso PNRR3 inciderà sulle assunzioni dalla prima fascia GPS sostegno?

Le assunzioni dalla prima fascia GPS sostegno dipendono dalla disponibilità di posti, dal numero di vincitori del concorso, e dalle scelte dei candidati. Negli ultimi anni le assunzioni straordinarie sono diminuite, specialmente nella secondaria di secondo grado.

Gli idonei dei concorsi PNRR saranno assunti se non si è raggiunto il 30%?

Se i vincitori rinunciano, le graduatorie possono essere integrate dagli idonei per garantire il numero di assunzioni previsto. Tuttavia, non vi è garanzia assoluta di assunzione per gli idonei.

Chi ha superato il TFA sostegno potrà essere assunto con art. 59 e svolgere anno di prova?

Sì, dopo esaurimento delle procedure ordinarie e degli elenchi regionali, si può accedere alla procedura straordinaria dalla prima fascia GPS sostegno. La normativa è stata prorogata ma non coincide più con l’art. 59 del decreto Sostegni bis, pur mantenendo struttura simile.

È possibile chiedere trasferimento durante l’anno di prova?

Sì, se si ha un contratto a tempo indeterminato e si possiedono i requisiti di deroga al vincolo triennale (es. Legge 104, figli minori di 16 anni, genitori over 65). Se si è nel primo anno da GPS sostegno con contratto a TD finalizzato al ruolo, non si può fare domanda di trasferimento.

Supplenze e ruoli, le domande del 2026

