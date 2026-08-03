di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 2.8.2026.

Scelta 150 preferenze e l’ipotesi del ritiro della domanda: meglio entro il 21 agosto.

In quali casi, con quali modalità e con quali tempistiche.

La scelta delle 150 preferenze è rimasta aperta dal 16 al 29 luglio 2026. La domanda non può più essere modificata dagli aspiranti. Resta però sempre ammessa la possibilità di ritirare l’istanza stessa, purchè prima che l’algoritmo si possa mettere in moto. Cosa significa? Vediamo di seguito la modalità per ritirare la domanda e quali sono le tempistiche da tenere in considerazione.

Domanda 150 preferenze: come procedere con l’eventuale ritiro

La domanda sulle 150 preferenze può essere ritirata anche ora che la finestra temporale si è chiusa, qualora nel frattempo siano cambiate le esigenze dell’aspirante. In genere, questa operazione viene compiuta da chi nel frattempo ha ottenuto il ruolo e quindi non parteciperà alla procedura informatizzata di attribuzione delle nomine al 31 agosto o al 30 giugno dalle Gps (o dalle Gae).

La possibilità del ritiro è tra l’altro confermata tramite FAQ del Ministero:

“È possibile ritirare una domanda presentata?

Sì, qualora l’aspirante decidessi di rinunciare all’istanza o a una parte di essa potrà procedere con il ritiro della domanda di partecipazione allo specifico procedimento. L’operazione di ritiro dell’istanza o di una parte di essa è irrevocabile. La procedura di ritiro può essere effettuata solamente nei casi in cui l’ufficio non ha ancora avviato l’elaborazione del processo di nomina.”

La data limite che potremmo utilizzare entro cui poter ritirare le 150 preferenze è il 21 agosto, termine fissato per la chiusura delle immissioni in ruolo. Ipoteticamente dovrebbe poter essere possibile ritirare la domanda anche dopo l’assegnazione delle nomine da GPS sostegno prima fascia, oppure dopo l’attribuzione della continuità. In ogni caso si consiglia di informarsi con l’Usp di riferimento per capire se a livello locale esiste una data limite entro cui effettuare il ritiro della domanda.

Due sono le modalità attraverso cui effettuare il ritiro:

selezionando l’ apposito link presente all’interno della mail di avvenuto inoltro della domanda;

presente all’interno della mail di avvenuto inoltro della domanda; cliccando sull’icona ‘Vai alla pagina di ritiro della domanda’ raggiungibile dall’elenco delle domande.

Occorre infine precisare che la domanda può essere ritirata parzialmente e/o totalmente, nel caso in cui l’aspirante abbia compilato sia la sezione delle preferenze ai fini del ruolo sia la sezione delle supplenze

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150 preferenze GPS, i termini per il ritiro della domanda

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