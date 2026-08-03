USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 3.8.2026.
GPS I FASCIA SOSTEGNO – Procedura straordinaria di cui all’art. 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e s.m.i. Pubblicazione contingente.
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 3066 del 31-07-2026 e Albo n. 392/2026, relativo alla pubblicazione del contingente provinciale dei posti da destinare alla procedura di conferimento di contratti a tempo determinato finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato A.S. 2026/2027.GPS I Fascia sostegno, il contingente di Venezia ultima modifica: 2026-08-03T13:37:40+02:00 da