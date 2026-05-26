FormazioneInsegnanti Autore: - 26 Maggio 2026 / 06 : 23
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Anno di prova: tutto quello che bisogna sapere

Gilda Venezia

Gilda Venezia

Una scheda esplicativa delle varie procedure e tempistiche previste per la valutazione dei docenti neoimmerssi in ruolo che stanno svolgendo l’anno di prova curata dal prof. Antonio Antonazzo,

Le procedure previste per il superamento dell’anno do formazione e prova: docenti da concorso con abilitazione, da prima fascia sostegno e posto comune,

Le diverse tipologie di valutazione sono 3 ma la seconda dovrebbe essere marginale in quanto si riferisce ad una procedura straordinaria che dovrebbe ormai aver esaurito i suoi effetti. lo stesso dicasi della richiesta dei 5 CFU per coloro che hanno avuto la nomina sulla base dello straordinario bis.

 

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Anno di prova: tutto quello che bisogna sapere ultima modifica: 2026-05-26T06:23:58+02:00 da
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