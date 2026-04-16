di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 14.4.2026.

Arretrati docenti 2026, quando arrivano? A quanto ammontano?

Le tabelle. La firma del contratto e le reazioni sindacali.

Rinnovo contratto scuola, firmata parte economica dopo l’incontro di ieri, 1° aprile, relativo alla prosecuzione della trattativa del rinnovo contrattuale CCNL personale comparto Istruzione Ricerca 2025 – 2027, all’Aran.

Quando arrivano gli arretrati?

Poiché l’ipotesi di accordo viene sottoscritta nel corso del secondo anno del periodo contrattuale di riferimento, per il periodo gennaio 2025 – giugno 2026, il personale maturerà arretrati per la parte di incremento non ancora corrisposta. Calcolati con riferimento al 30 giugno 2026, gli importi stimati vanno da circa 815 euro a circa 1250 euro.

Importo medio stimato: circa 800 euro a dipendente.

circa a dipendente. Erogazione: il pagamento è previsto indicativamente per giugno 2026, una volta conclusi i controlli di rito e sottoscritto definitivamente il contratto.

Il testo ufficiale

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo dell’ipotesi del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

La diretta della Tecnica della Scuola dall’ARAN

Per tutte le ultime novità sul contratto si è svolta una diretta dall’ARAN con il nostro direttore Alessandro Giuliani che sentirà le testimonianze dei protagonisti. In studio il vicedirettore Reginaldo Palermo insieme a Daniele Di Frangia e Valerio Musumeci della redazione hanno affrontato i temi del rinnovo del CCNL.

,

,

,

,

,

,

Arretrati docenti 2026, quando arrivano

ultima modifica: da