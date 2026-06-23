Gilda Venezia Autore: - 23 Giugno 2026 / 06 : 05
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CARTA DEL DOCENTE : il punto su acquisti hardware e software

 

 

Gilda degli insegnanti di Venezia, 23 giugno 2026

🔵🟡CARTA DEL DOCENTE : facciamo il punto su acquisti hardware e software

Gentili colleghi,

👉🏻Vi Ricordiamo che l’a.s. 2025/26 è da considerarsi come ANNO ZERO per l’utilizzo della Carta del Docente ai fini dell’acquisto di hardware e software.

👉🏻Successivamente, ai sensi del Decreto 59 del 31/3/2026, tali acquisti saranno nuovamente possibili solo tra 4 anni.

FAQ :

🔵Posso aspettare per comprare un pc?
🆘NO, Attenzione al nuovo vincolo

Dal 2025/26 cambia tutto :
✔️ hardware alla prima erogazione
✔️poi una volta ogni 4 anni

🔵Cosa significa in pratica ?

👉🏻Quest ’anno 2025/26 puoi comprare PC/ tablet

👉🏻Dal prossimo anno :

❌ NON potrai usare la Carta per hardware
❌ nemmeno con i soldi avanzati
🆘 Errore da evitare : Accumulo quest’ anno e compro il prossimo

🔵E i soldi NON spesi ?

✔️ si possono accumulare
❌ ma NON aggirano il vincolo
Conta cosa compri , non quanti soldi hai !

In conclusione
🔵Vuoi comprare un Pc con la carta docente ?
👉🏻Fallo entro il 2025/26

CARTA DEL DOCENTE : il punto su acquisti hardware e software ultima modifica: 2026-06-23T06:05:00+02:00 da
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