Carta docente 2026, è flop

La Tecnica della scuola, 26.6.2026.

Solo il 4% dei docenti l’ha usata per i trasporti, troppe convenzioni inattive.

E se si tornasse all’uso originario? Esiti sondaggio.

La Carta Docente, in procinto di diventare Carta dei Servizi, continua ad essere utilizzata per scopi culturali. L’apertura, dallo scorso mese di marzo, ai mezzi trasporti, sembra proprio non decollare: solo il 4,49% dei docenti l’ha usata per acquistarebiglietti o abbonamenti di treni, bus o metropolitana.

47,75%) parla infatti di “convenzione non attivata”. I dati emergono da un sondaggio realizzato dalla Tecnica della Scuola, che ha coinvolto 356 insegnanti. E non si tratterebbe nemmeno di una scelta: tanti insegnanti sostengono che avrebbero voluto utilizzare la card per viaggiare, ma non vi sono riusciti a causa di alcune problematiche: quasi la metà degli insegnanti () parla infatti diI dati emergono da unrealizzato dalla Tecnica della Scuola, che ha coinvolto

Carta Docente 2026, le novità

Ricordiamo che solo lo scorso 9 marzo è stata riattivata la Carta del Docente dal corrente anno scolastico, con grande ritardo, quindi con oltre sei mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia: il bonus, com’è noto, dall’a.s. 2025/26 presenta numerose novità. Intanto, è stato esteso ai precari e ridotto da 500 a 383 euro; quindi vi è stata la novità dei trasporti e quella dell’uso per strumenti e attrezzature informatiche solo ogni quattro anni; inoltre, la Carta si sta trasformando in Carta dei Servizi, con aperture anche per altre funzioni.

Il Ministero ha poi destinato 281 milioni alla formazione e all’aggiornamento dei docenti e per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti: anche su questo fronte, però, non c’è ancora nulla di concreto.

Niente convenzioni. E se si tornasse all’utilizzo originario?

Per quanto riguarda l’uso della card annuale anche per i mezzi di locomozione, risultano in alto numero gli enti di trasporti che (dopo avere dato la disponibilità) non si sono accreditati sulla piattaforma. Non a caso, nel portale spunta ancora questa dicitura: “Gli esercenti dell’ambito Trasporti si stanno accreditando. Si consiglia ai docenti di monitorare la sezione ‘Dove usare i buoni’ per verificare la disponibilità dei nuovi punti vendita“. Solo che le lezioni sono terminate da settimane e tra due mesi sarà anche finito l’anno scolastico.

E a questo punto, forse sarebbe bene che gli insegnanti, di ruolo e precari, utilizzino la Carta del Docente per lo scopo primario: l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze utili alla loro formazione professionale, magari anche con corsi on line, così da bypassare il problema dei trasporti.

I dati del sondaggio

Il sondaggio on line ha coinvolto in modo diretto 356 persone, tutti insegnanti: 302 di ruolo e 54 precari.

La maggior parte dei docenti partecipanti al sondaggio dichiara di avere in effetti utilizzato la Carta Docente quest’anno. A dirlo il75,5% dei docenti di ruolo e il 68,52% dei precari.

Cosa comprano i docenti con la Carta Docente?

La parte più interessante riguarda i beni acquistati dai docenti con la Carta del Docente con formula rinnovata.

Per quanto riguarda gli acquisti fatti con la card da parte dei docenti di ruolo, al primo posto ci sono i libri, seguiti dai dispositivi elettronici e dai corsi di formazione. Nonostante l’apertura ai trasporti, solo il 4,30% degli insegnanti di ruolo ha comprato biglietti o abbonamenti a treni, aerei o metro.

La classifica è molto simile anche per quanto riguarda i docenti precari: spiccano ancora i libri e all’ultimo posto, anche in questo caso, ci sono i trasporti.

Carta Docente 2026, chi l’ha usata per i trasporti?

Ben 313 docenti (264 di ruolo e 49 precari), l’87,92% dei partecipanti all’indagine, hanno inoltre dichiarato di avere tentato di utilizzare la Carta del Docente da 383 euro per muoversi con i mezzi di trasporto, ma di non essere riusciti a farlo.

Ma per quale motivo? Ben 170 docenti (134 di ruolo e 36 precari), il 47,75%, hanno riferito che il motivo riguarda la “convenzione non attivata“.

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Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 16 al 26 giugno 2026. Hanno partecipato 356 lettori. Il sondaggio on line non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.

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Carta docente 2026, è flop

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