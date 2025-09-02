Carta docente sospesa dal 1° settembre

La Tecnica della scuola, 1.9.2025.

Cosa succede ora? Negli anni precedenti, per quasi un decennio è stato infatti attivato a settembre.

Importo ridotto quasi certo, c’è chi la vuole in busta paga.

Ma quando sarà attivata la Carta Docente 2025/2026? L'anno scorso il bonus di 500 euro è stato reso disponibile per gli insegnanti a metà ottobre, per la precisione il 14, dopo un lungo mese di attesa: negli anni precedenti, per quasi un decennio è stato infatti attivato a settembre.

Carta docente, importo ridotto?

E quest’anno? Ancora non si hanno notizie certe. Sappiamo però che il 3 giugno scorso, con voto di fiducia, la Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto n. 45/2025. Tra le modifiche principali introdotte durante l’iter parlamentare c’è l’articolo 6-bis, che interviene sulla Carta del docente alla luce delle sentenze che negli anni hanno riconosciuto il diritto al bonus anche ai docenti a tempo determinato, purché con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto.

Finora l’importo della Carta era sempre stato pari a 500 euro annui. Dal 2025/2026, invece, non sarà più garantito questo valore: l’importo verrà stabilito di anno in anno, con un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto con il MEF, in base al numero complessivo dei docenti beneficiari. È prevedibile quindi una riduzione dell’importo, soprattutto se il diritto sarà riconosciuto anche ai supplenti brevi che completano l’anno scolastico.

Quindi, in questo momento, parlare di Carta Docente può essere ambiguo, in quanto si fa riferimento a due importi diversi: quello appena azzerato, relativo al 2023/2024, e quello dell’anno in corso, che verrà presto ad aggiungersi con la nuova somma di quest’anno.

Meglio riceverla in busta paga?

Ci sono dei sindacati, primo fra tutti la Gilda degli Insegnanti, che spinge per far confluire il bonus docenti in busta paga, in modo da renderlo strutturale. Così sarebbe un importo che arriverebbe certamente ogni anno: ma probabilmente sarebbe ridotto, e non solo di poco.

Con le ritenute fiscali, il bonus verrebbe quasi sicuramente decurtato per, più o meno, la metà.

Secondo un sondaggio realizzato da Gilda, il 63% dei docenti sarebbe favorevole a far confluire la Carta Docente nella busta paga, e due docenti su tre sarebbero favorevoli a fare lo stesso con le risorse della “formazione incentivata e tutor”.

In questo modo, comunque, non ci sarebbero vincoli: con questi soldi in più si può comprare qualunque cosa, e non solo ciò che si può acquistare al momento con la Carta. C’è in effetti chi desidererebbe l’apertura del bonus ad altri prodotti, come risme di carta.

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

Per meglio comprendere come considerano i docenti la card annuale per la loro formazione, La Tecnica della Scuola ha condotto un sondaggio tra gli insegnanti italiani: dall’indagine – che lo scorso ottobre ha coinvolto 3.174 lettori di tutto il Paese, con partecipazioni infatti da Nord, Sud e Isole – risulta che la Carta del docente continua a essere considerata un supporto importante, anche se non immune da critiche.

Certo, se la maggior parte degli insegnanti apprezza, infatti, l’opportunità di utilizzare questi fondi per la propria formazione, c’è anche chi chiede una riflessione più ampia su come valorizzare e sostenere la categoria.

La prima domanda posta ai partecipanti riguardava l’utilità della Carta del Docente: ebbene, la stragrande maggioranza dei docenti (il 87,8%) si è espressa positivamente, confermando che questo strumento rappresenta un valido supporto per le loro esigenze. Tuttavia, non sono mancate voci critiche: alcuni partecipanti hanno sottolineato come la carta sia utile solo in quanto rappresenta una risorsa aggiuntiva, ma hanno messo in evidenza limiti e criticità.

Un docente ha affermato: “È utile come qualsiasi emolumento, ma è vergognoso che si debba dipendere da questo strumento per migliorare la propria formazione”.

Un altro ancora ha fatto emergere la “rosa” troppo ridotta di attrezzature e prodotti acquistabili con la card: “È molto utile, ma dovrebbe permettere di comprare una gamma maggiore di prodotti utili all’insegnante che ora non sono compresi. Ad esempio materiali di cancelleria che spesso nelle scuole scarseggiano, stampanti…ecc. Non trovo utile invece sia, ad esempio, permesso di andare al cinema a vedere qualsiasi cosa o ai concerti di qualsiasi cantante”.

Carta docente sospesa dal 1° settembre

