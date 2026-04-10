Classi pollaio: quante sono?

Classi pollaio: sono davvero uno zero virgola nel nostro sistema? Cominciamo da +27.

Nella secondaria di II grado: ci sono poco meno di 50mila studenti.



I dati relativi all’anno scolastico 2024/25, pubblicati recentemente sul Portale Unico del MIM, consentono diversi interessanti approfondimenti, tra cui la nota questione delle classi pollaio, un problema che ritorna ritualmente ogni tre o quattro mesi, accompagnato sempre da minimizzazioni (ministeriali) e da preoccupazioni (di molti docenti in cattedra).

Nel dicembre scorso il ministro Valditara non solo aveva sostenuto che, in base alle rilevazioni dell’Invalsi, le difficoltà di apprendimento degli alunni si riducevano nelle classi più numerose, suscitando perplessità e proteste tra gli insegnanti, ma aveva anche parlato di riduzione del fenomeno, precisando che “Le politiche più efficaci non sono quelle che prevedono meno alunni per classe indistinta, ma l’assegnazione di più docenti per scuola, lo dimostra Agenda Sud.

Il ministro, tuttavia, non aveva precisato il limite del numero di alunni per classe, oltre il quale si può parlare di classe pollaio.

Quel limite lo aveva precisato, alcuni anni prima il ministro Bianchi che, in occasione di un question time in Parlamento, aveva affermato: “Tecnicamente la classe è considerata sovraffollata quando il numero degli alunni è al di sopra dei 27. Però bisogna mettere mano in maniera strutturale al rapporto tra studenti e insegnanti e le riforme legate al Pnrr, su cui stiamo lavorando, definiranno non solo e non tanto il numero di alunni ma l’equilibrio che all’interno di una classe vi dovrebbe essere. La questione va affrontata strutturalmente”.

Le parole del ministro – al di sopra del 27 sono classi pollaio – possono valere come interpretazione autentica dei diversi limiti numerici fissati dal DPR 81 del 2009.

Partendo, quindi, proprio dalla precisazione del ministro Banchi (pollaio oltre i 27 alunni per classe), Tuttoscuola ha effettuato una approfondita ricognizione dei dati relativi all’anno scolastico 2024-25, a cominciare da quelli degli studenti della scuola statale secondaria di II grado.

Il risultato è davvero interessante.

Guardando in modo approfondito gli ultimi dati degli studenti della scuola secondaria di II grado del 2024-25, risulta di tutta evidenza che non sono molte le classi superaffollate, oltre il limite di 27 studenti per classe. Se non le vogliamo considerare classi pollaio, diciamo che, comunque, risultano piuttosto affollate.

Per il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, citando l’Invalsi, l’affollamento non ostacola l’apprendimento e forse lo favorisce, mentre per molti docenti la gestione di classi molto affollate costituisce una quotidiana difficoltà anche a scapito di alunni problematici. Non entriamo nella disputa e lasciamo a chi legge i dati elaborati dal Portale MIM di trarre proprie considerazioni.

L’elaborazione predisposto da Tuttoscuola ha riguardato tutte le province per ciascun anno di corso, mettendo a confronto il numero complessivo delle classi e degli studenti con il corrispondente numero di classi con oltre 27 studenti presenti.

In questo modo, è risultato che, su 126.777 classi funzionanti con 2.506.430 studenti complessivi, le classi con oltre 27 studenti erano 1.663, pari all’1,3% e ospitavano complessivamente poco meno di 50 mila ragazzi (esattamente 49.662), pari al 2% di tutta la popolazione scolastica di questo grado di scuola.

Come al solito, è il primo anno di corso a registrare il maggior numero di studenti in classi dove il rapporto supera i 27 alunni per classe: qui gli studenti sono 23.759, pari al 4,3% di tutti gli studenti del primo anno di corso.

Studenti e classi di secondaria II grado A.S. 2024-25

Totali Alunni/classi >27 anno classi studenti classi studenti primo 25.487 553.734 826 23.759 3,2% 4,3% secondo 25.273 513.675 229 6.798 0,9% 1,3% terzo 25.392 502.164 274 8.399 1,1% 1,7% quarto 25.475 480.553 233 7.655 0,9% 1,6% quinto 25.129 456.022 101 3.051 0,4% 0,7% sesto 21 282 0 0 0% 0% TOTALE 126.777 2.506.430 1.663 49.662 1,3% 2,0%

Elaborazione di Tuttoscuola dal Portale MIM A.S. 2024-25

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Classi pollaio: quante sono?

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