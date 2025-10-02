Stipendio, da oggi è possibile scegliere come ricevere i pagamenti tramite l’App NoiPA.

L’app ufficiale NoiPA si aggiorna e amplia le sue funzioni. Ora è possibile intervenire in autonomia anche sulla modalità di riscossione dello stipendio, direttamente dal proprio dispositivo mobile. L’aggiornamento è già disponibile negli store digitali. Lo fa sapere NoiPA con un comunicato.

L’opzione per modificare come si ricevono i pagamenti è accessibile attraverso l’app, senza dover accedere alla versione desktop del portale. Un’ulteriore estensione dell’accesso mobile ai servizi dispositivi, finora disponibili solo nell’area riservata del sito.

Passaggi per modificare la modalità di riscossione

Una volta avviata l’app:

dalla schermata iniziale, selezionare l’icona “Servizi”;

nel menu “Self-Service”, toccare “Riscossione”;

scegliere il contratto attivo su cui intervenire;

nella pagina successiva, selezionare “Modifica modalità di riscossione”;

compilare il modulo con i dati bancari richiesti;

accettare l’Informativa sulla privacy e premere “Invia” per inoltrare la richiesta.

L’operazione richiede l’inserimento del codice OTP, tranne nei casi in cui si acceda con CIE a livello 3. Per chi non avesse ancora attivato l’OTP, è disponibile una video-guida dal titolo Come abilitare il codice OTP.

Raccolta dei feedback dopo l’uso

Al termine di un’operazione, o anche dopo la semplice consultazione del cedolino, l’utente può lasciare un commento sull’esperienza avuta. Le valutazioni raccolte servono a orientare lo sviluppo delle versioni future.

Come aggiornare l’app

Chi non utilizza gli aggiornamenti automatici, può scaricare la versione più recente in questo modo:

accedere al proprio store digitale (Play Store, App Store o AppGallery);

cercare “NoiPA” nella barra di ricerca;

selezionare “Aggiorna” per installare l’ultima versione disponibile.

Come ricevere i pagamenti con NoiPA

