Orizzonte Scuola, 20.4.2026.

I punti chiave del decreto, requisiti e modalità operative, quando si utilizzano le GPS prima fascia sostegno.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che delinea le modalità di reclutamento per i docenti specializzati su posto di sostegno per il prossimo anno scolastico.

Si rinnova quindi la procedura straordinaria che permette l’immissione in ruolo attingendo direttamente dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), garantendo continuità didattica e stabilità al sistema scolastico.Il quadro normativo: cosa cambia (e cosa resta uguale)

Il nuovo decreto dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 18-bis del D.Lgs. 59/2017, recentemente aggiornato dal D.L. 127/2025. In sostanza, per l’anno scolastico 2026/2027, viene confermato l’impianto già utilizzato negli anni precedenti.

I punti chiave del decreto:

Proroga della procedura: si continuano ad applicare le disposizioni del D.M. n. 111 del 6 giugno 2024.

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si continuano ad applicare le disposizioni del D.M. n. 111 del 6 giugno 2024. Soggetti interessati: docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno.

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docenti inseriti a pieno titolo nella per i posti di sostegno. Iter di assunzione: la procedura segue le tappe ormai consolidate (art. 5, commi 5-12, D.L. 44/2023), che prevedono l’incarico a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare.

Requisiti e modalità operative

Il DM 58/2026 stabilisce che restano ferme le procedure e i requisiti di accesso già disciplinati dalla normativa vigente.

Nota Bene: La procedura non si applica ai docenti inclusi con riserva nella prima fascia delle GPS. L’accesso ai ruoli tramite questo canale è riservato esclusivamente a chi possiede il titolo di specializzazione regolarmente conseguito e sciolto dalla riserva

Quando si utilizzano le GPS prima fascia sostegno

Nell’ambito delle assunzioni 2026, si attingerà dalla prima fascia sostegno se – all’esito dello scorrimento delle graduatorie dei concorsi, inclusi i nuovi elenchi regionali – resteranno ancora posti sostegno vacanti da attribuire con nomina finalizzata al ruolo.

La procedura sarà provinciale (si partecipa per la provincia scelta per le GPS 2026/28). Se ci saranno posti ancora vuoti dopo lo scorrimento provinciale, sarà attivata – con arco temporale ristretto per la presentazione della domanda – la mini call veloce.

L’aspirante che otterrà una supplenza finalizzata al ruolo su posto sostegno per l’a.s. 2026/27 non parteciperà all’attribuzione delle supplenze con procedura da algoritmo.

La domanda per l’assunzione da GPS sostegno prima fascia si presenterà insieme alla domanda per le max 150 preferenze (c i sarà un’apposita sezione).

Nei prossimi giorni pubblicheremo istruzioni più dettagliate.

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Decreto assunzioni 2026 docenti da GPS sostegno prima fascia

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