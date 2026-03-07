Donne in cattedra: quasi 800mila

La scuola italiana continua ad essere rosa (sempre più carico):

donne in aumento di quasi 140 mila unità, ma la percentuale è diminuita di poco.



Dieci anni fa, nell’anno scolastico 2015-16, nelle scuole statali di ogni ordine grado gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato e determinato erano poco più di 800mila (esattamente 800.923), di cui complessivamente l’81,7% donne (per l’esattezza 654.567).

Nei diversi ordini di scuola il rosa della presenza femminile variava di intensità con l’avanzare dei settori e gradi: 99,3% nelle scuole dell’infanzia, 96,2% nella primaria, 77,2% nella secondaria di I grado e 64,8% in quella di II grado.

Negli anni successivi gli organici del personale docente hanno subito significative variazione per effetto, in particolare, dell’introduzione dell’organico aggiuntivo e, soprattutto, del consistente incremento del numero di docenti con contratto a tempo determinato (in primis su posti di sostegno in deroga).

Nel 2024-25, secondo gli ultimi dati pubblicati sul Portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli insegnanti di ruolo e supplenti hanno raggiunto il considerevole numero di 976.453 unità.

Quante donne? 794.001, pari all’81,3% del totale.

Il loro numero è aumentato complessivamente di quasi 140 mila unità, ma la percentuale di presenza è leggermente diminuita.

In particolare, mentre l’incidenza percentuale femminile è lievemente diminuita nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo, è invece aumentata di circa un punto e mezzo percentuale nelle superiori, grazie, soprattutto, alle regioni del Sud che hanno incrementato la presenza di prof. donne di quasi 3,5 punti in percentuale, con la Puglia che vi ha contribuito, registrando un incremento di 8 punti in percentuale.

Rispetto al decennio precedente, il rosa delle regioni settentrionali si è leggermente sbiadito, grazie, in particolare, all’aumento, se pur contenuto, del numero di docenti uomini nella scuola primaria (2,7% in più) e nella scuola secondaria di I grado (2,5% in più).

Docenti scuole statali as 2024-25

Ordini scuola docenti di cui donne infanzia 107.132 106.124 99,1% primaria 318.443 301.181 94,6% secondaria I grado 218.098 166.559 76,4% secondaria II grado 332.780 220.137 66,2% TOTALE 976.453 794.001 81,3%

Elaborazione Tuttoscuola da Portale unico MIM

