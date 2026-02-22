GPS 2026, le riserve della legge 68/99

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 21.2.2026.

GPS 2026, i riservisti della legge 68/99 devono dichiarare di essere iscritti al collocamento mirato.

Normativa, diritto del posto e diritto della scelta.

Tra i riservisti della legge 68/99 c’è la categoria degli aspiranti con una invalidità compresa tra il 46% e il 100% ecco chi può avvalersi della riserva di posti per immissioni in ruolo e supplenze da GPS. È importante ricordare che bisogna dichiarare di essere iscritti alle liste di collocamento obbligatorio.

Riservisti con invalidità civile

Gli aspiranti alle supplenze per docenti da GPS 2026-2028 che abbiano una invalidità civile pari o superiore al 46%, rientrano per la Legge 68/99, nel diritto alla riserva del 7% dei posti nelle assunzioni da GPS con la condizione, obbligatoria, della dichiarazione dell’iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio.

Normativa OM aggiornamento GPS

Ai sensi dell’art.7, comma 4 lettera h) dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, è specificato che i candidati interessati ad avere il diritto ad una percentuale di posti riservati ad alcune categoria, come per esempio quella degli invalidi, dovranno dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Per chi si inserisce per la prima volta con riserva ai sensi della Legge 68/99, è necessario risultare iscritti al collocamento mirato entro il 16 marzo 2026. L’eventuale cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per risultare al collocamento mirato dovrà quindi essere effettuata prima della scadenza dell’istanza.

Diritto del posto e diritto della scelta

Il diritto alla riserva del posto, in qualità di riservista ai sensi della legge 68/99, non sempre dà diritto alla precedenza della scelta del posto ai sensi della legge 104/92. In buona sostanza, per avere il diritto alla priorità della scelta della sede, bisognerà produrre, nella fase della scelta delle 150 preferenze, la documentazione per l’art.21 della legge 104/92. Per quanto suddetto il diritto della riserva del posto è diverso dal diritto alla priorità della sede, per cui in questa fase di presentazione dell’istanza dell’aggiornamento delle GPS 2026-2028, chi avrà la riserva della legge 68/99 dovrà dichiarare sia l’invalidità civile con i riferimenti dell’atto riferito al titolo di riserva e la dichiarazione della certificazione del collocamento mirato.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026, le riserve della legge 68/99

ultima modifica: da