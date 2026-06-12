di Elena Giocondo, La Voce della scuola, 11.6.2026.

Una finestra breve, una scadenza rigida e una procedura da non sbagliare: dal 15 giugno i docenti inseriti con riserva nelle GPS devono confermare on line titoli e servizi per non perdere terreno in graduatoria.

Una finestra breve, una scadenza rigida e una procedura da non sbagliare: dal 15 giugno i docenti inseriti con riserva nelle GPS devono confermare titoli e servizi per non perdere terreno in graduatoria.

Al centro ci sono abilitazione, sostegno, metodi differenziati e servizio maturato dopo il 16 marzo: elementi che possono incidere direttamente sulla collocazione degli aspiranti.

Per molti precari della scuola, giugno non è solo il mese della fine delle lezioni: è anche quello delle scelte che possono cambiare il posto in graduatoria. Con lo scioglimento della riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, chi ha completato il proprio percorso deve confermare online titoli e servizi. E chi dimentica un passaggio rischia di pagarlo caro.

Titoli e servizio: chi deve intervenire

La procedura riguarda gli aspiranti inseriti con riserva secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Sono soprattutto i docenti che conseguono entro il 30 giugno 2026 l’abilitazione, la specializzazione sul sostegno o i titoli per i metodi differenziati a dover intervenire. Ma il controllo serve anche a chi vuole far riconoscere il servizio maturato dopo il 16 marzo e ottenere il punteggio pieno.

Domanda online: il conto alla rovescia è partito

La domanda si presenta soltanto su Istanze Online (POLIS). La finestra si apre alle 9:00 del 15 giugno 2026 e si chiude alle 23:59 del 2 luglio 2026. Non sono ammessi canali alternativi: niente moduli cartacei, niente PEC. Per questo è meglio muoversi con anticipo, evitando il rischio di piattaforma lenta o accessi congestionati negli ultimi giorni.

Errore o ritardo: cosa può cambiare in graduatoria

Il mancato scioglimento della riserva non è un dettaglio formale. Chi non consegue o non comunica in tempo il titolo di abilitazione o specializzazione resta fuori dalla prima fascia e viene ricollocato in quella spettante in base ai titoli già posseduti. Per il servizio la conseguenza è diversa, ma comunque concreta: viene valutato solo quello maturato fino al 16 marzo 2026, mentre il periodo successivo slitta al prossimo aggiornamento delle GPS.

La parola d’ordine, quindi, è una sola: controllare subito. Verificare la propria posizione su Istanze Online e completare la domanda appena il titolo o il servizio risultano acquisiti può evitare esclusioni, penalizzazioni e corse dell’ultimo minuto.

.

.

.

.

.

.

GPS 2026, scioglimento della riserva entro il 2 luglio ultima modifica: da