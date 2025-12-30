GPS, cosa non convince il CSPI sui punteggi

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 29.12.2025.

GPS, punteggi sotto esame: cosa non convince nelle nuove tabelle di valutazione. Il CSPI chiede punteggi più coerenti per concorsi ordinari e sostegno 60 CFU.

Nel percorso di definizione delle GPS 2026-2028, il CSPI ha formulato rilievi puntuali anche sulle tabelle di valutazione dei punteggi. Le criticità sono state analizzate nel webinar con l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, pubblicato sul canale YouTube di Scuolainforma, che ha approfondito le ricadute operative per i docenti della scuola secondaria e per i percorsi di specializzazione sul sostegno.

Punteggio concorsi ordinari: il chiarimento del CSPI

Con riferimento al superamento delle prove di un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di I e II grado, il CSPI sottolinea un principio di coerenza normativa. In particolare, per i concorsi banditi dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 255/2023, il punteggio:

dovrebbe essere attribuito esclusivamente per la procedura riferita alla specifica classe di concorso ;

per la procedura riferita alla ; non dovrebbe essere esteso automaticamente ad altre classi o ambiti non direttamente interessati dalla procedura concorsuale superata.

Secondo quanto illustrato nel webinar dell’Avvocato Maria Rosaria Altieri, questa impostazione mira a rendere la valutazione dei titoli più aderente al percorso effettivamente svolto e alla coerenza disciplinare.

Specializzazione su sostegno: richiesta di punteggi differenziati

Il CSPI interviene anche sulla valutazione dei titoli di specializzazione sul sostegno, evidenziando l’inadeguatezza dell’attuale schema di punteggio previsto dalla bozza di Ordinanza Ministeriale. In particolare, il Consiglio ritiene necessario:

una maggiore articolazione dei punteggi ;

; una distinzione più chiara tra corso di specializzazione ordinario su sostegno da 60 CFU e percorsi di specializzazione organizzati da INDIRE.

Secondo il CSPI, l’equiparazione dei punteggi tra i percorsi Indire e il TFA non tiene conto di differenze sostanziali tra i percorsi, tra cui:

peso formativo complessivo ;

; selettività in ingresso ;

; organizzazione delle attività didattiche ;

; obbligo di frequenza ;

; durata dei percorsi.

L’assenza di una distinzione rischia di compromettere la corretta valorizzazione dei titoli nelle graduatorie?

Osservazioni CSPI sulle tabelle punteggi

Ambito Osservazioni CSPI Concorsi ordinari Punteggio solo per la specifica classe di concorso Riferimento normativo D.M. 255/2023 Sostegno 60 CFU e Percorsi INDIRE Richiesta valorizzazione distinta Dubbi su O.M. Punteggi non graduati

