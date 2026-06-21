Gli aspiranti convocati per le immissioni in ruolo possono vedersi assegnare d’ufficio la sede: per quale motivo? Facciamo chiarezza.

Ruolo: le fasi e l’eventuale assegnazione della sede d’ufficio

Appena partiranno le operazioni di immissione in ruolo i vari Usr pubblicheranno l’avviso contenente la convocazione degli aspiranti. Gli uffici scolastici solitamente convocano un numero superiore di aspiranti, per cui la convocazione non equivale subito con certezza ad individuazione per il ruolo. Gli aspiranti convocati dovranno partecipare alla fase 1, dedicata alla scelta della provincia. Gli interessati dovranno compilare la relativa istanza stilando un ordine di preferenza tra le province d’interesse. Solitamente vengono messi a disposizione 2/3 giorni. L’algoritmo attivato dagli Usr scorrerà gli aspiranti cercando di soddisfare le preferenze espresse secondo il seguente meccanismo:

prende in esame il primo docente in graduatoria e analizza la sua prima scelta provinciale; se in quella specifica provincia vi sono cattedre disponibili per la sua classe di concorso, il sistema gliela assegna immediatamente e passa al candidato successivo;

se la prima provincia richiesta è già satura, il sistema non si ferma, ma passa a esaminare la seconda preferenza indicata dal docente; se vi è disponibilità, assegna la sede; in caso contrario, passa progressivamente alla terza provincia, alla quarta e così via, fino a trovare il primo territorio utile con posti residui.

Questa modalità viene seguita per ogni aspirante. La fase 1 si chiude con l’assegnazione della provincia. Si passa poi alla fase 2 dedicata alla scelta della sede scolastica. Lo schema e la modalità seguiti sono gli stessi della fase 1. A chiusura l’Usr assegna la sede scolastica di destinazione dove fare la presa di servizio e svolgere l’anno di prova.

Occorre porre l’accento a questo punto su un aspetto: chi è convocato nelle 2 fasi delle immissioni in ruolo se non presenta le relative domande è trattato d’ufficio. Cosa significa? La provincia e/o la sede sono assegnate d’ufficio. Resta ferma la possibilità di esprimere rinuncia, col conseguente depennamento dalla graduatoria d’interesse.