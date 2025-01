di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 28.1.2025.

Indicazioni Nazionali: nei prossimi giorni prende avvio la consultazione e ci sarà anche una prima bozza del testo.

La Commissione istituita da Valditara per la revisione delle Indicazioni Nazionali continua il suo lavoro ed è molto probabile che già nei prossimi giorni (forse entro la metà di febbraio) si darà avvio ad un’ampia consultazione rivolta al mondo della scuola.

Questo significa che, per quella occasione la Commissione predisporrà un primo documento generale dal quale emergeranno le linee politiche e culturali alle quali si ispireranno le Nuove Indicazioni targate Valditara: lo ha reso noto ai nostri microfoni la professoressa Loredana Perla, docente di pedagogia all’Università di Bari e presidente della Commissione designata dal Ministro.

Per la verità, ci ha tenuto a sottolineare la pedagogista, finora sono già stati auditi almeno 130 soggetti, fra esperti e rappresentanti di associazioni professionali e non.

La revisione delle Indicazioni, ha spiegato Perla, si rende necessaria anche in relazione ai cambiamenti sociali e culturali, sempre più rapidi e significativi,

Nel 2025 non possiamo più avere Indicazioni che risalgono di fatto a più di un decennio addietro.

Ma Loredana Perla ci ha tenuto a sottolineare un punto sul quale molto si è discusso e polemizzato in queste settimane: la Commissione non ha nessuna intenzione di trasformare le Indicazioni in veri e propri programmi prescrittivi anche perché il contesto normativo in cui ci muove oggi non lo prevede.

Le Indicazioni, quindi, continueranno a proporre obiettivi e traguardi formativi obbligatori mentre alle scuole e ai docenti continuerà a spettare il compito di definire metodologie e contenuti di insegnamento.

Le notizie secondo cui gli insegnanti saranno tenuti a leggere brani dell’Iliade e dell’Eneide già nei primi anni della primaria sembrano quindi – diciamo noi – tutte da verificare.

In ogni caso, ha sottolineato Perla, le Indicazioni rimarranno tali e non si saranno “programmi prescrittivi”.

Tutto questo (e molto altro) nel video della diretta svoltasi nel pomeriggio del 28 gennaio con Loredana Perla, presidente della Commissione per la revisione delle Indicazioni, Franca Da Re e Mario Maviglia, già dirigenti tecnici.

