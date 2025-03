Maturità 2025, il commissario esterno

La Voce della scuola, 29.3.2025.

Maturità 2025: come diventare commissario esterno.

Quando e come presentare domanda, nomina e assegnazione, requisiti, scadenze e compensi.

Con l’approssimarsi degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, anche per il 2025, la procedura di candidatura per commissari esterni. Si tratta di una figura fondamentale per garantire imparzialità e correttezza nello svolgimento delle prove. Ecco tutto quello che occorre sapere per partecipare: dai requisiti ai compensi, fino alle scadenze ufficiali.

Compenso previsto Chi può candidarsi La candidatura a commissario esterno è aperta ai docenti della scuola secondaria di secondo grado che: sono in servizio con contratto a tempo indeterminato o determinato (al 30 giugno o al 31 agosto);

sono abilitati nelle discipline oggetto degli Esami di Stato;

non prestano servizio nella stessa scuola sede della commissione d’esame;

non hanno seguito, come docenti di sostegno, alunni con disabilità che partecipano agli esami di Stato nella stessa sessione;

non si trovano in aspettativa o congedo non retribuito. È importante sottolineare che i docenti di sostegno che hanno assistito studenti con disabilità candidati all’esame non possono presentare domanda, per evitare conflitti di interesse. Quando e come presentare domanda Per la maturità 2025, le domande per diventare commissario esterno devono essere presentate dal 25 marzo al 9 aprile 2025. La procedura si svolge esclusivamente online, tramite la piattaforma POLIS – Istanze Online (accessibile con SPID o CIE) sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per candidarsi è necessario: Accedere a Istanze Online; Compilare il modello ES-1, indicando le classi di concorso e le discipline di insegnamento; Specificare le preferenze territoriali (province e comuni in cui si è disponibili a svolgere l’incarico); Inviare la domanda entro la scadenza del 9 aprile. Una volta inviata, sarà possibile seguire l’esito della propria candidatura nella sezione “Consultazione domande”. Nomina e assegnazione Le nomine dei commissari esterni sono effettuate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR), che tengono conto di diversi criteri: distanza dalla sede d’esame, rotazione degli incarichi, compatibilità tra materia insegnata e disciplina d’esame. I commissari esterni sono chiamati a partecipare a tutte le fasi dell’esame: riunioni preliminari, prove scritte, colloqui orali, valutazioni finali. Compenso previsto Il compenso lordo per un commissario esterno è di 911,00 euro, ridotto a 455,50 euro se il commissario è assegnato a una sola classe. A questo si aggiunge un compenso variabile legato alla distanza tra sede di residenza o servizio e sede d’esame, che può andare da 171 euro fino a oltre 2.000 euro, secondo la Tabella 1 – Quadro B del D.M. 7054/2007. I compensi non sono stati aggiornati dal 2007 e sono soggetti a ritenute fiscali e previdenziali. Maturità 2025: la Nota MIM e gli allegati . . . . . . . .

Maturità 2025, il commissario esterno

