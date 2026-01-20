Il ruolo della scuola resta educativo.

Il dibattito sull’introduzione di metal detector negli istituti scolastici, rilanciato dal governo in seguito ai recenti episodi di violenza, ha generato attenzione e preoccupazioni, in particolare tra chi lavora ogni giorno nelle scuole. In molte sedi si è aperta una domanda concreta: chi dovrà occuparsene?

Serve chiarire un punto essenziale. Qualora venisse approvata una norma che introduca controlli all’ingresso degli studenti con strumenti come i metal detector, non sarà compito dei docenti né del personale ATA eseguire o gestire quei controlli.

Controlli: di chi è la competenza

Il controllo fisico delle persone all’ingresso di un edificio scolastico non rientra tra le competenze del personale educativo o amministrativo. Si tratta di un’attività che, per natura, riguarda la sicurezza pubblica e richiede formazione, autorizzazione e responsabilità specifiche. In base all’attuale normativa, l’uso di metal detector e la gestione di eventuali oggetti vietati possono essere affidati solo alle forze di polizia o personale di pubblica sicurezza. Chi lavora in una scuola non può essere trasformato in controllore o vigilante.

Il ruolo della scuola resta educativo

Il personale scolastico ha il compito di educare, accompagnare, formare. In un contesto in cui la sicurezza è una preoccupazione crescente, è comprensibile che si chiedano misure di prevenzione. Ma non si può confondere la responsabilità educativa con quella di pubblica sicurezza. Le due cose non si sovrappongono.

La scuola può segnalare criticità, collaborare con le istituzioni, partecipare alla costruzione di un ambiente sicuro.

Una rassicurazione necessaria

È importante, in questa fase, evitare che il dibattito degeneri in confusione o paura. Inutili alcune speculazioni sui ruoli di docenti ed ATA nel coinvolgimento dei sistemai di controllo. Non è il loro ruolo. Chi lavora a scuola deve essere messo nelle condizioni di concentrarsi innanzitutto sul proprio ruolo.

