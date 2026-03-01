Fascicolo digitaleInsegnanti Autore: - 01 Marzo 2026 / 07 : 17
Commenti disabilitati su Mobilità 2026, domande probabilmente a marzo

Mobilità 2026, domande probabilmente a marzo

Gilda VeneziaLa Tecnica della scuola, 28.2.2026.

Mobilità docenti 2026, apertura domande, cattedre interne ed esterne e trasferimenti:
tutte le novità. Il Fascicolo digitale del personale scolastico.

Gilda Venezia

C’è grande attesa per l’avvio, come ogni primavera, della procedura di mobilità dei docenti, regolata dall’ordinanza ministeriale di prossima pubblicazione, insieme a quella sulle GPS. Secondo le previsioni, la finestra per la presentazione delle domande di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027 dovrebbe aprirsi intorno alla prima metà di marzo 2026 e restare attiva per circa venti giorni. La scadenza delle istanze dovrebbe cadere entro Pasqua, fissata quest’anno al 5 aprile.

La novità del Fascicolo digitale del personale scolastico

Tra le principali innovazioni attese spicca il Fascicolo digitale del personale scolastico, già disponibile sul portale del Ministero e destinato a diventare pienamente operativo anche per la mobilità entro marzo 2026. Lo strumento consentirà ai docenti di consultare dati anagrafici, titoli, informazioni sul ruolo, sulla titolarità e sul servizio prestato, semplificando la compilazione della domanda. Resta però da chiarire se la procedura avverrà interamente tramite il fascicolo digitale o se si continuerà con il sistema tradizionale degli allegati online.

Cattedre orario interne ed esterne: come funziona l’assegnazione

Un aspetto rilevante della domanda di mobilità riguarda la possibilità di richiedere le Cattedre Orario Esterne (COE), costituite da ore distribuite su due o più scuole. Il docente che ottiene il trasferimento su COE è tenuto a completare l’orario in tutte le sedi previste. L’assegnazione delle cattedre segue l’ordine delle preferenze espresse, privilegiando prima le cattedre orario interne e poi quelle esterne, nello stesso comune o tra comuni diversi.

Graduatorie d’istituto e docenti trasferiti a domanda condizionata

È importante chiarire la posizione dei docenti trasferiti a domanda condizionata: anche se soddisfatti in una delle preferenze espresse, devono essere inseriti “a pettine” nella graduatoria d’istituto e non in coda. La normativa contrattuale tutela infatti il diritto a essere graduati in base al punteggio posseduto, indipendentemente dalla scuola indicata nella domanda, con esclusione dei soli docenti che beneficiano delle precedenze previste dal contratto.

.

.

.

.

 

.

.

.

Mobilità 2026, domande probabilmente a marzo ultima modifica: 2026-03-01T07:17:16+01:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia