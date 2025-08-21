Nomine in ruolo dei DS per l’a.s. 2025/26

dall’USR per il Veneto, 20.7.2025.
Assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici immessi in ruolo per l’a.s. 2025/2026 in quanto vincitori della procedura di reclutamento ordinaria di cui al DDG 2788/2023: Pubblicazione delle sedi assegnate
Comunicazione dell’Ufficio I: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato l’avviso in oggetto.
Avviso prot. AOODRVE n. 25096 del 20-08-2025
Allegato 1: Elenco sedi assegnate
- Avviso prot. AOODRVE n. 25096 del 20-08-2025 e Albo n. 541/2025
