2.10.2025.
AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 20 CLASSI DI CONCORSO AG56 – A010 – A019 – A031 – A050 – B006 – B016 – B026
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 30921 del 2 ottobre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 20 – CLASSI DI CONCORSO AG56 – A010 – A019 – A031 – A050 – B006 – B016 – B026.
-
Avviso prot. AOODRVE n. 30921 del 02-10-2025
-
Esito individuazione sede – Turno 20
- Avviso prot. AOODRVE n. 30921 del 02-10-2025 e Albo n. 630/2025
.
.
.
.
.
.Nomine in ruolo del 2 ottobre, turno 20 ultima modifica: 2025-10-02T21:32:51+02:00 da