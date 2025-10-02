InsegnantiRuolo Autore: - 02 Ottobre 2025 / 21 : 32
Nomine in ruolo del 2 ottobre, turno 20

AVVISO – Nomine a.s. 2025/26: Assunzioni del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado – ESITO della procedura di assegnazione di sede – TURNO 20 CLASSI DI CONCORSO AG56 – A010 – A019 – A031 – A050 – B006 – B016 – B026

 

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale è pubblicato il dispositivo prot. n. 30921 del 2 ottobre 2025, di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto per le nomine del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado dalle graduatorie di merito dei concorsi regionali – TURNO 20 – CLASSI DI CONCORSO AG56 – A010 – A019 – A031 – A050 – B006 – B016 – B026.

