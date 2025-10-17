Pensione di vecchiaia, non si andrà più a 67 anni

di Patrizia Del Pidio, Orizzonte Scuola, 17.10.2025.

L’età pensionabile aumenta dal 2027.

Il blocco dell’aumento dell’età pensionabile totale è solo per lavoratori gravosi e usuranti. Per tutti gli altri l’aumento sarà spalmato tra il 2027 e il 2028.

La Legge di Bilancio interviene sull’aumento dell’età pensionabile dal 2027, ma lo fa solo parzialmente. Senza un intervento l’età pensionabile per accedere al trattamento di vecchiaia dal 2027 sarebbe salita di 3 mesi e avrebbe richiesto 67 anni e 3 mesi. Inizialmente si era parlato di un blocco selettivo che avrebbe impedito l’aumento soltanto a lavoratori usuranti e precoci e lasciandolo, invece, per tutti gli altri.

Nella conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre che ha illustrato la Legge di Bilancio 2026 alla stampa, gli esponenti di Governo hanno annunciato cosa prevede la manovra per l’età pensionabile.

Blocco età pensionabile parziale

Il blocco totale dell’aumento non è possibile, costa troppo e per la manovra non ci sono abbastanza fondi. Già qualche settimana fa il ministro Giorgetti aveva annunciato un blocco selettivo, ma la Legge di Bilancio 2026 interviene, anche se parzialmente, per tutti. Nel testo si legge che “si conferma, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l’aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all’adeguamento all’aspettativa di vita”.

L’aumento del 2027 scatterà e ad essere esclusi saranno gravosi e usuranti, per tutti gli altri l’aumento sarà graduale: 1 mese nel 2027 e 2 mesi nel 2028.

Dal 2027, quindi, per accedere alla pensione di vecchiaia saranno necessari 67 anni e 1 mese, dal 2028 serviranno 67 anni e 3 mesi. Lo stesso aumento interesserà anche tutte le altre prestazioni previdenziali.

Per la pensione anticipata serviranno:

42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027;

43 anni e 1 mese di contributi per gli uomini e 42 anni 1 mese di contributi per le donne dal 2028.

Il Ministro ha però affermato che nulla toglie che il Parlamento possa intervenire nel corso del 2026 (o anche con la manovra dell’anno prossimo) per sterilizzare del tutto l’aumento. Nulla è perduto, quindi, ci sono ancora possibilità per evitare che l’età pensionabile salga.

.

.

.

.

.

.

.

Pensione di vecchiaia, non si andrà più a 67 anni

ultima modifica: da