Pensioni, le novità dalla legge di Bilancio 2026

Legge di Bilancio 2026: APE sociale prorogata al 31 dicembre 2026,
stop Opzione donna e Quota 103. Le altre misure.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), interviene sul capitolo pensioni con una proroga mirata e la mancata conferma di alcune formule di uscita anticipata. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 19 del 25 febbraio 2026.
APE sociale prorogata al 31 dicembre 2026
La misura – si legge nella circolare – viene estesa per un altro anno, senza modifiche ai requisiti. Restano necessari i 63 anni e 5 mesi di età e l’appartenenza alle categorie tutelate dalla normativa vigente. Confermata l’incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso potranno essere presentate fino al 30 novembre 2026.
Stop a Opzione donna
La pensione anticipata “Opzione donna” non viene prorogata. Resta possibile accedere alla misura solo per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024, secondo le condizioni già previste.
Quota 103 non rinnovata
Nessuna estensione anche per la pensione anticipata flessibile “Quota 103”. Possono beneficiarne esclusivamente i lavoratori che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2025.
Le altre misure
La manovra prevede inoltre:
- un aumento di 20 euro mensili dell’incremento della maggiorazione sociale per i pensionati in condizioni economiche disagiate;
- un innalzamento di 260 euro annui del limite reddituale per accedere al beneficio;
- l’estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento ai lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata ordinaria.
