di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 25.10.2025.

Contratto da graduatoria di Istituto, se arriva incarico da GPS si può rinunciare per continuare con la supplenza.

Una docente con contratto di supplenza breve e saltuaria fino ad aprile 2026, ci chiede se può decidere di continuare tale supplenza anche in caso di nomina da GPS. La risposta è affermativa e vi spieghiamo anche il perché è possibile farlo senza incorrere in nessuna sanzione.

Supplenza breve e saltuaria

Possiamo senza dubbio affermare che se si è già in servizio anche su incarico del dirigente scolastico da Graduatoria di Istituto o addirittura da interpello (anche in provincia diversa rispetto a quella dellee GPS) si può restare su questo posto e rinunciare a incarico da GPS senza incorrere in sanzioni. Nel caso in specie, la docente che ha ricevuto a settembre 2025 una supplenza fino ad aprile 2026, per l’assenza del docente titolare, potrà decidere di rinunciare alla supplenza da GPS e continuare il suo servizio sull’attuale incarico del dirigente scolastico.

La norma che consente quanto suddetto è l’art.14, comma 3 dell’OM 88 del 16 maggio 2024. In tale norma è scritto: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”.

Supplenza breve e nomina da GPS

