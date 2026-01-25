di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 24.1.2026.

Sbagliato, dovrebbero essere non più di 20-22: Chiocca (Osservatorio 182) dice cosa fare.

La ‘Tecnica della Scuola’ ha incontrato al ministero dell’Istruzione Evelina Chiocca, presidente della “Federazione Osservatorio 182” esperta di disabilità, a cui ha chiesto come mai gli alunni affiancati da docenti di sostegno vengono non di rado collocati in classi con oltre i 20 iscritti previsti dalla legge.

possibilità di eccedere per una parte percentuale del 10%, quindi arrivare a 22. Però, laddove si sfora questo numero, è chiaro che non si può garantire la qualità della didattica e neanche il rispetto delle norme sulla sicurezza che richiedono un certo spazio in base al numero delle persone che sono all’interno dell’aula”. “Il DPR 81 del 2009 – ha fatto notare la professoressa Chiocca – ha abrogato il DM 141 del 1999 prevedendo che in presenza di alunni con disabilità il numero massimo sia costituito da 20 allievi, con unaPerò, laddove si sfora questo numero, è chiaro che non si può garantire la qualità della didattica e neanche il rispetto delle norme sulla sicurezza che richiedono un certo spazio in base al numero delle persone che sono all’interno dell’aula”.

Secondo l’esperta di disabilità a scuola, “se vengono autorizzate dagli uffici competenti classi” con numeri ben superiori, pur in presenza di alunni con disabilità certificata, allora “l’unica parola resta ai genitori, che possono ricorrere in tribunale e nelle sedi opportune: possono infatti chiedere che venga garantito questo spazio vitale con lo sdoppiamento della classe”.

Quale sarebbe, secondo la professoressa Chiocca, il “tetto” numerico che garantisca di insegnare senza problemi e l’inclusione degli studenti con disabilità? “in presenza di alunni con disabilità, massimo comunque due per classe, il numero di allievi si dovrebbe fermare intorno alle 18 unità: avendo degli spazi adeguati e le risorse assicurate, si potrà in tal modo procedere con un lavoro di qualità dal punto di vista della didattica e della socializzazione”.

Troppi alunni in classe anche con allievi con disabili?

