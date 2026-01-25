InsegnantiSostegno Autore: - 25 Gennaio 2026 / 05 : 09
Commenti disabilitati su Troppi alunni in classe anche con allievi con disabili?

Troppi alunni in classe anche con allievi con disabili?

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 24.1.2026.

Sbagliato, dovrebbero essere non più di 20-22: Chiocca (Osservatorio 182) dice cosa fare.

Gilda Venezia

La ‘Tecnica della Scuola’ ha incontrato al ministero dell’Istruzione Evelina Chiocca, presidente della “Federazione Osservatorio 182” esperta di disabilità, a cui ha chiesto come mai gli alunni affiancati da docenti di sostegno vengono non di rado collocati in classi con oltre i 20 iscritti previsti dalla legge.

 

Secondo l’esperta di disabilità a scuola, “se vengono autorizzate dagli uffici competenti classi” con numeri ben superiori, pur in presenza di alunni con disabilità certificata, allora “l’unica parola resta ai genitori, che possono ricorrere in tribunale e nelle sedi opportune: possono infatti chiedere che venga garantito questo spazio vitale con lo sdoppiamento della classe”.

Quale sarebbe, secondo la professoressa Chiocca, il “tetto” numerico che garantisca di insegnare senza problemi e l’inclusione degli studenti con disabilità? “in presenza di alunni con disabilità, massimo comunque due per classe, il numero di allievi si dovrebbe fermare intorno alle 18 unità: avendo degli spazi adeguati e le risorse assicurate, si potrà in tal modo procedere con un lavoro di qualità dal punto di vista della didattica e della socializzazione”.

 

 

.

.

.

.

.

 

.

.

 

 

Troppi alunni in classe anche con allievi con disabili? ultima modifica: 2026-01-25T05:09:39+01:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia