di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 30.6.2026.

Scelta 150 preferenze: “Se non le compilo a luglio posso compilarle il prossimo anno?”

Alcuni chiarimenti sulla compilazione delle 150 preferenze prevista a luglio per gli aspiranti delle Gps e delle Gae.

Tra poche settimane gli aspiranti supplenti potranno inoltrare la domanda dedicata alle 150 preferenze, per poter conseguire supplenze da GaE e GPS al 31 agosto e al 30 giugno. Le date sono state già da tempo fissate: la finestra temporale resterà aperta dal 16 al 29 luglio 2026. Le disponibilità delle cattedre probabilmente (come già avvenuto in passato) saranno rese note dopo la scadenza delle 150 preferenze, portando gli aspiranti a compilare come sempre ‘al buio’, in base alle proprie priorità ed esigenze. Un dubbio che ancora circola intorno alla scelta delle 150 preferenze riguarda la compilazione obbligatoria o facoltativa, oltre alla possibilità di rimandare la scelta stessa al prossimo anno. Facciamo chiarezza su questi punti.

Obbligo o facoltà di compilare le 150 preferenze: precisazioni

Iniziamo subito col dire che la scelta delle 150 preferenze è facoltativa. Non comporta alcuna conseguenza la non compilazione, se non l’impossibilità di conseguire supplenze per l’a.s 2026/27 da GPS (e GaE laddove ancora esistenti). Resta ferma la possibilità di ottenere supplenze dalle graduatorie d’istituto, oltre che tramite interpello (se inoccupati).

L’istanza in questione inoltre è annuale, quindi anche se quest’anno non si dovessero compilare le preferenze, lo si potrà tranquillamente fare il prossimo anno.

Occorre prestare attenzione solo ad una casistica: qualora si fosse stati già inseriti nelle GPS fino al biennio scorso e non si fosse aggiornato entro il 16 marzo, se non si dovessero compilare le 150 preferenze si incorrerà nella cancellazione da tutte le graduatorie. Ad essere ‘punita’ è dunque l’inerzia. Solo chi non ha inviato la domanda di aggiornamento delle GPS ha dunque l’obbligo di compilare le preferenze per poter permanere nelle graduatorie.

.

.

.

.

.

.

.

.

150 preferenze: posso compilarle solo il prossimo anno?

ultima modifica: da