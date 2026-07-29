dal blog di Gianfranco Scialpi, 28.7.2026.

Alte temperature e scuole. Dove termina la responsabilità dei D.S.

e inizia quella degli Enti locali. Importante comunicazione di ANP.

Alte temperature e scuole. Le responsabilità circoscritte dei Dirigenti scolastici

Alte temperature e scuole. La questione è delicata. Riguarda la salute del personale scolastico e degli studenti. Anp (Associazione nazionale presidi) pubblica un importante documento, dove sono evidenziate le figure coinvolte e le responsabilità ripartite tra il D.S. e gli Enti locali.

Dal sito si legge: ” La questione delle alte temperature registrate talora nei locali scolastici non è pertanto gestibile da parte dei colleghi dirigenti e potrebbe essere risolta solo mediante opportune scelte della politica e degli enti locali proprietari degli edifici. Presumibilmente, peraltro, si tratta di un’emergenza destinata a connotarsi, nei prossimi anni, di urgenza e gravità crescenti: se da un lato, infatti, si prevede un ulteriore aumento delle temperature, dall’altro si richiede alle scuole sempre più di colmare il cosiddetto summer learning loss mediante l’organizzazione di attività didattiche durante i mesi estivi. I

n un simile quadro, al dirigente scolastico compete l’obbligo, inderogabile e sanzionabile in caso di omissione, di operare nel DVR la valutazione dei rischi derivanti dal microclima, ai sensi dell’articolo 181 del D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo Allegato IV. Inoltre, in casi estremi e previa acquisizione di un motivato parere del RSPP, va disposta la sospensione del servizio.

Invitiamo pertanto i colleghi – in vista della ripresa delle attività didattiche nel prossimo mese di settembre – a coinvolgere al più presto il RSPP, il medico competente se nominato e il RLS al fine di integrare il DVR, qualora non sia già stato fatto.

Nello specifico, deve essere analizzato il rischio sia con riferimento ai lavoratori che all’utenza della scuola e devono essere individuate le necessarie misure di prevenzione e protezione, organizzative e procedurali, tecniche e strutturali, formulando – rispetto a quest’ultime – le conseguenti richieste all’Ente proprietario. L’ANP, ovviamente, fornirà il supporto necessario a tal fine.”

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Caldo a scuola e responsabilità dei Dirigenti scolastici

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