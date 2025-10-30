CCNL, Gilda: più risorse e contrattazione separata

dalla Gilda degli insegnanti, 30.10.2025.

CCNL, Gilda: per rinnovo chiediamo più risorse e contrattazione separata. Domani, l’incontro presso l’Aran.

Procede lentamente la contrattazione per il rinnovo del CCNL 2022-24, domani, venerdì 31 ottobre, ci sarà un nuovo incontro all’Aran e la Gilda degli Insegnanti chiederà con fermezza risposte che tutto il mondo della scuola attende. Tra queste, il bisogno di una contrattazione separata per la docenza.

“Oggi – spiega Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale – il comparto coinvolge più di un milione e trecentomila dipendenti, includendo oltre al personale della scuola, anche i dipendenti dell’università, quelli dell’Afam e quelli della ricerca. Questo rende ancor più complicate le trattative, perché si devono conciliare ambiti tra loro estremamente differenti, soprattutto quando si devono contrattare gli aspetti normativi. Il risultato è un contratto con una parte comune e una parte suddivisa per settori che diventa di difficile lettura”.

Oltre a questo, la battaglia della Gilda per ricevere più risorse, a fronte soprattutto dell’attuale inflazione.

“Per il triennio 2022/2024 – afferma Castellana – l’inflazione reale rispetto a quella programmata, è andata ben oltre il 16%, mentre le risorse previste per gli incrementi stipendiali sono pari al 6%. Questo penalizza doppiamente il mondo della scuola, prima di tutto per il dato evidente che c’è un enorme differenza tra quanto previsto per il contratto e quello che è stato il tasso di inflazione, ma anche perché pur partendo da livelli retributivi inferiori rispetto al resto del pubblico impiego, con questo contratto le differenze non solo non si appianeranno, ma anzi si amplieranno, per il semplice fatto che aumentando a tutti in termini percentuali, chi guadagna di più riceverà un incremento maggiore rispetto a chi guadagna di meno”.

Le trattative lunghe e per certi versi improduttive di questi mesi hanno ancor di più evidenziato le lacune di un maxi comparto che comprende realtà tra loro diversissime. Per restituire il ruolo centrale che spetta alla scuola appare ancor più evidente che si debba prevedere un contratto specifico per la docenza.

E’ quanto diffonde in una nota la Gilda degli Insegnanti

.

.

.

.

.

.

.

.

CCNL, Gilda: più risorse e contrattazione separata

ultima modifica: da