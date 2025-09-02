La scheda. Attività collegiali fuori dall’orario di lezione, obblighi non inclusi nelle 40+40 ore, docenti in servizio in più scuole, preavviso.

L’art. 44 del CCNL 2019-21 stabilisce che le ore dedicate alle attività collegiali sono ripartite in due blocchi principali. Il primo blocco di 40 ore è riservato alla partecipazione al collegio docenti e alle sue articolazioni, comprendendo programmazione, verifica di inizio e fine anno, e informazione alle famiglie sui risultati scolastici. Il secondo blocco di 40 ore è dedicato ai consigli di classe, interclasse e intersezione.

Dipartimenti

I dipartimenti disciplinari che hanno il compito di formular proposte al Collegio docenti, rientrano tra le attività del collegio docenti.

Incontri scuola-famiglia e monte ore

Gli incontri scuola-famiglia collettivi, se programmati dal collegio docenti, rientrano nelle 40 ore previste per le attività collegiali.

Attività collegiali fuori dall’orario di lezione

Le uniche attività richieste ai docenti al di fuori dell’orario di lezione, comprese le sospensioni, riguardano scrutini, esami e riunioni del collegio docenti o consigli di classe, purché previste dal piano delle attività approvato all’inizio dell’anno.

Obblighi non inclusi nelle 40+40 ore

Tra le attività obbligatorie ma non comprese nelle 40+40 ore figurano la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie, scrutini ed esami, oltre alla vigilanza sugli studenti, che implica la presenza in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e la supervisione durante l’uscita.

Docenti in servizio in più scuole

I docenti che prestano servizio in più istituti devono ripartire le ore di partecipazione agli incontri collegiali in base al loro orario di servizio in ciascuna scuola. Il docente può presentare un piano proporzionale degli impegni.

Coincidenza delle attività collegiali

In caso di sovrapposizione di impegni collegiali tra diverse scuole, il docente può partecipare a una sola delle attività, considerando le ore già svolte.

Numero di incontri collegiali

Il numero di incontri collegiali viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti, che include collegio docenti, consigli di classe, scrutini e altre attività collegiali.

Preavviso per la convocazione di un organo collegiale

La convocazione di organi collegiali segue il regolamento interno di ogni istituto. Generalmente, viene rispettato un preavviso minimo di 5 giorni, prassi consolidata in molte scuole.

