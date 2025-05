di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 3.5.2025.

Decreto 32 del 26 febbraio 2025: dalla richiesta delle famiglie alla conferma del docente, tutti i passaggi previsti dalla normativa.

Con l’emanazione del decreto 32 del 26 febbraio 2025 sono state emanate delle disposizioni finalizzate a garantire la continuità dei docenti già in servizio su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026 su richiesta della famiglia, fermo restante la disponibilità del docente, la valutazione del dirigente scolastico e l’assegnazione dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale).

Richiesta della famiglia

La famiglia, entro il 31 maggio del 2025, al fine di garantire la continuità didattica del proprio figlio in situazione di disabilità grave, ha la possibilità di inoltrare al dirigente scolastico, la richiesta di conferma per lo stesso docente di sostegno che ha seguito il figlio nell’anno scolastico 2024/2025.

Docenti destinatari

La richiesta di conferma della famiglia può essere fatta esclusivamente per i docenti in servizio nell’anno scolastico 2024/2025 fino al 31 agosto o fino al 30 giugno del 2025:

Con titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;

Privi del titolo di specializzazione che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno;

Privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno.

Il dirigente scolastico

Il dirigente scolastico, acquisita la richiesta della famiglia, nell’interesse del discente, dopo aver sentito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), in relazione alla specifica situazione dell’alunno e della classe, valuta se esistono o no le condizioni per procedere alla conferma del docente, e ne comunica l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.

Il docente

Il docente, interessato alla conferma, nel presentare la domanda finalizzata all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato, per l’anno scolastico 2025/2026 per la copertura dei posti vacanti e disponibili, esprime la volontà di essere confermato, con precedenza assoluta, nello stesso posto in cui insegnava nell’anno scolastico 2024/2025.

Ufficio scolastico territoriale

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative alle immissioni in ruolo e al conferimento degli incarichi a tempo determinato, verifica la disponibilità del posto per l’anno scolastico 2025/2026 e la volontà del docente; accerta il diritto alla nomina del docente interessato e provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta.

Pubblicazione del provvedimento

Degli esiti delle operazioni relative alla conferma del docente di sostegno nello stesso posto dell’anno scolastico precedente, è data pubblicazione da parte dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) all’albo on line.

Continuità didattica per i docenti di sostegno, tutte le fasi

