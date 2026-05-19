GPS 2026, scioglimento riserva dal 15 giugno

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 19.5.2026.

Chi deve presentare domanda, come fare e cosa si rischia,

come presentare domanda, come fare e cosa si rischia..

Dal 15 giugno al 2 luglio 2026 via allo scioglimento della riserva GPS. Ecco chi deve

Dal 15 giugno al 2 luglio 2026 si apre la finestra per lo scioglimento della riserva nelle GPS. Non tutti dovranno presentare domanda: ecco chi è obbligato a farlo, cosa serve e cosa si rischia se si dimentica l’istanza.

Chi deve presentare la domanda di scioglimento della riserva

Non tutti gli aspiranti inseriti nelle GPS saranno chiamati a presentare una nuova istanza. Lo scioglimento della riserva riguarda esclusivamente alcune categorie specifiche.

In particolare, dovranno presentare domanda:

gli aspiranti che si sono inseriti con riserva in prima fascia GPS , in attesa di conseguire il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno;

, in attesa di conseguire il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno; coloro che, al momento della domanda GPS presentata entro il 16 marzo 2026, avevano dichiarato un contratto di supplenza ancora in corso, utile ai fini del punteggio.

Nel primo caso, il requisito essenziale è aver conseguito abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026, termine fissato dall’ordinanza ministeriale che disciplina l’aggiornamento delle GPS.

Per fare un esempio pratico: un docente inserito con riserva in prima fascia sostegno perché frequentante il percorso di specializzazione potrà confermare il proprio inserimento solo se conseguirà il titolo entro il 30 giugno e presenterà regolare domanda di scioglimento nei tempi previsti.

Lo scioglimento non è automatico: attenzione alle scadenze

Uno degli errori più frequenti riguarda la convinzione che il sistema aggiorni automaticamente la posizione degli aspiranti. Non è così.

Anche chi ha già conseguito il titolo o maturato il servizio dichiarato con riserva dovrà inoltrare espressamente l’istanza. In assenza della domanda, il sistema non procederà in automatico alla conferma del requisito.

Le conseguenze possono essere molto pesanti:

perdita dell’inserimento a pieno titolo in prima fascia GPS ;

dell’inserimento ; mancato riconoscimento del servizio svolto dopo il 16 marzo 2026;

del servizio svolto dopo il 16 marzo 2026; perdita di punti preziosi in graduatoria, che potrebbero incidere sulle future convocazioni per supplenze annuali al 31 agosto o fino al 30 giugno.

Come si presenta la domanda

L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale ministeriale di Istanze Online (POLIS).

La procedura sarà accessibile nell’apposita sezione dedicata e richiederà:

accesso tramite SPID, CIE o credenziali abilitate ;

; verifica dei dati inseriti;

dei dati inseriti; dichiarazione del conseguimento del titolo oppure conferma del servizio maturato;

del conseguimento del titolo oppure conferma del servizio maturato; inoltro definitivo della domanda.

Come già accaduto per altre procedure ministeriali, non saranno accettate modalità alternative, come PEC, email o invii cartacei agli Uffici scolastici.

Quando saranno pubblicate le GPS 2026/28?

Gli Uffici scolastici stanno progressivamente aggiornando le tempistiche per la conclusione delle verifiche delle domande. Tuttavia, le date indicate dagli USP non coincidono automaticamente con la pubblicazione immediata delle graduatorie.

Prima delle graduatorie definitive, infatti, dovranno essere completati:

controlli sulle dichiarazioni;

sulle dichiarazioni; valutazione dei titoli;

dei titoli; scioglimento delle riserve;

delle riserve; eventuali rettifiche e verifiche da parte degli uffici.

Per questo motivo, la pubblicazione delle GPS potrebbe avvenire anche diverse settimane dopo il termine del 2 luglio.

Un consiglio pratico: non aspettare l’ultimo giorno

Come ogni anno, nelle ultime ore utili si registrano rallentamenti e difficoltà di accesso alla piattaforma ministeriale. Per evitare problemi tecnici o errori nell’inoltro, è consigliabile procedere con anticipo e verificare sempre l’avvenuto inoltro della domanda, conservando il PDF di conferma generato dal sistema.

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GPS 2026, scioglimento riserva dal 15 giugno ultima modifica: da