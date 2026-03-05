GPS, master e dottorati di ricerca

Il Ministero ha pubblicato ben 85 riguardanti la presentazione della domanda per le GPS 2026/2028. Ricordiamo che la scadenza per l’invio delle istanze è il 16 marzo 2026.

Alcune faq riguardano master e dottorati di ricerca. Le riportiamo di seguito.

Master

Nell’iscrivermi in II fascia mi sono accorto che non sono in possesso di alcuni CFU necessari affinché il mio titolo di studio possa rientrare tra i titoli di accesso all’insegnamento, come previsto dal D.P.R. 19/2026 e successivi aggiornamenti. Tuttavia, ho conseguito un master nel cui piano di studio sono compresi i CFU mancanti. Posso farli valere ai fini dell’iscrizione in graduatoria?

Sì, purché il percorso che integra i CFU mancanti nel titolo di studio di accesso sia stato completato ovvero siano certificati gli esami sostenuti.

Sono in possesso di un master conseguito all’estero. Quale procedura devo seguire per ottenerne la valutazione quale titolo ulteriore, ai sensi del DPR 189/2009?

L’istanza di riconoscimento del titolo non può essere prodotta dall’interessato; sarà l’Ufficio, in fase di valutazione, a interloquire direttamente con la competente Direzione generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. A tal fine, l’interessato dovrà allegare il titolo e la relativa documentazione nella sezione “Allegati” della domanda di iscrizione. Qualora la documentazione ecceda la dimensione massima di 2 Mb, potrà essere trasmessa via PEC all’Ufficio scolastico della provincia per la quale si chiede l’inserimento in GPS.

Per quanto riguarda la dichiarazione del titolo nell’istanza di iscrizione in GPS, non essendo previsti appositi campi in cui indicare che il titolo è in attesa di riconoscimento, l’aspirante dovrà valorizzare il campo “selezionare per indicare il titolo conseguito all’estero” e compilare gli altri campi obbligatori secondo le seguenti indicazioni:

Ente che ha riconosciuto il titolo: Indicare “In attesa di riconoscimento ex DPR 189/2009”;

Data del documento di riconoscimento: Indicare la data di presentazione dell’istanza di iscrizione in GPS;

Numero dell’atto: valorizzare con zero (0)

Dottorati di ricerca

Nel biennio precedente avevo dichiarato un Dottorato di ricerca per il quale, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate all’O.M. 88/2024, mi sono stati attribuiti 12 punti. Adesso, per tale titolo, le nuove Tabelle di valutazione attribuiscono 14 punti. Nell’istanza, come posso fare per chiederne la rivalutazione?

L’aspirante non dovrà effettuare alcuna operazione, in quanto il sistema adeguerà in automatico il punteggio alle nuove tabelle.

Al punto B.13 della tabella di valutazione A/1, al punto B.11 della tabella di valutazione A/2, al punto B.7 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5, A/6, A/9 e A/10 e al punto B.6 delle tabelle di valutazione A/7 e A/8 (Dottorato di ricerca) può essere compreso il Dottorato svolto presso Università estere?

Sì, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro