Graduatorie e continuità di servizio, le novità

La continuità di servizio rappresenta un elemento importante nelle graduatorie interne di istituto e nella mobilità del personale docente. Tuttavia, l’accettazione di una supplenza da GPS può comportare la perdita di questo importante punteggio.

Secondo quanto stabilito dall’art. 47 del CCNL 19/21, i docenti di ruolo possono accettare supplenze annuali su posti al 31 agosto o al 30 giugno, anche in grado di istruzione o classe di concorso diversa, purché abbiano superato il periodo di prova. Tuttavia, tale scelta interrompe la continuità di servizio, in quanto il docente non opera nella scuola di titolarità né nella medesima tipologia di posto o classe di concorso.

Per ogni anno continuativo nella stessa scuola e tipologia di posto, vengono attribuiti 5 punti nei primi cinque anni e 6 punti dal sesto anno in poi. L’interruzione della continuità, causata da una supplenza di durata superiore a sei mesi, azzera il punteggio accumulato.

Pertanto, chi accetta una supplenza da GPS deve essere consapevole delle implicazioni sul proprio punteggio nelle graduatorie interne e nella mobilità futura. Una decisione che richiede una valutazione attenta delle proprie priorità professionali.