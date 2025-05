“Ipnocrazia”. Il libro prodotto anche dall’IA

dal blog di Gianfranco Scialpi, 8.5.2025.

“Ipnocrazia”. Caso editoriale dell’anno. Al lavoro ha contribuito l’IA. Quali le conseguenze?

“Ipnocrazia”. Il contributo dell’IA

“Ipnocrazia”. Recentemente ho presentato il volume. Ne sono rimasto impressionato per la sua profondità e originalità. Scrivevo: “Ipnocrazia”. Il primo lavoro di Janwei Xun (Tlon, 2025), filosofo e teorico dei media che lavora all’intersezione tra teoria critica, studi digitali e filosofia della mente. Il sottotitolo indica i due promotori dell’attuale scenario:”Trump, Musk e la nuova architettura della realtà“. Il lemma “architettura” rimanda a una realtà alterata, caratterizzata dal massiccio inserimento di componenti emotive, inconsce. In qualche modo richiama il mito della caverna (Platone) , dove gli uomini sono persuasi che le ombre siano la realtà. Rimandi più attuali sono H. Marcuse e G. Lipovetsky.

Il primo evidenzia l’emergere di un uomo a una sola dimensione; il secondo invece mette in risalto “il piacere e il colpire” come cifre della nostra contemporaneità”.

E’ di questi giorni che l’autore Janwei Xun non esiste. Il libro è il prodotto di menti umane e dell’IA. Il gruppo di lavoro è stato coordinato dal filosofo ed editore italiano Andrea Colamedici. Indubbiamente rappresenta un primo esempio dichiarato di ibridazione umano-macchina.

La presenza umana è stata necessaria per evitare le briciole di pane identificative l’IA. Queste sono la ripetività integrale dei concetti, la presenza di errori… L’assenza di questi marcatori ci ha ingannato, ritenendo il lavoro come un prodotto interamente umano.

A questo aggiungiamo che il lavoro, pur complesso, risulta tuttora molto inteerssante per i temi che propone.

Quali le conseguenze?

Indubbiamente siamo in presenza di una prima prova sulle possibilità future di lanciare contributi, articoli e libri interamente elaborati dall’IA. Difficile ipotizzare i tempi di questo primo lancio.

Sicuramente avverrà quando l’IA andrà oltre i suddetti errori, compromettendo il patto di fiducia tra l’editore e i lettori ed entrando definitivamente nel contesto fluido, emozionale e deresponsabilizzante della post-verità.

Scrive la filosofa G. Origgi sul portale di Micromega: “Il rischio più grande in una società densa di informazione e disinformazione come la nostra non è la credulità, che spesso non è che un ingenuo affidarsi alla benevolenza dei produttori di informazione, ma lo scetticismo, ossia una sorta di distacco generalizzato dalla verità che ci fa prendere le distanze da tutto. La responsabilità della qualità dell’informazione non può essere sulle spalle del lettore: deve essere prima di tutto portata dall’autore”.

“Ipnocrazia”. Il libro prodotto anche dall’IA

