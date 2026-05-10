Iter immissioni in ruolo 2026 da concorso docenti

di Daniela Rinaldi, Orizzonte Scuola, 9.5.2026.
Immissioni in ruolo 2026 da concorso docenti: l’iter.
Dalle graduatorie, alla convocazione, alla scelta della sede, alla presa di servizio
In un recente reel Instagram, la Prof.ssa Sonia Cannas spiega l’iter che si seguirà per le immissioni in ruolo per i docenti che superano le prove dei concorsi PNRR: il procedimento comprendere varie fasi, dalla pubblicazione delle graduatorie fino alla presa di servizio. L’ordine di assunzione dalle procedure concorsuali che si sono succedute in questi ultimi anni è il seguente: idonei PNRR1, PNRR2, PNRR3, ordinario 2020, straordinario 2020, elenchi regionali.
In un recente reel Instagram, la Prof.ssa Sonia Cannas spiega l’iter che si seguirà per le immissioni in ruolo per i docenti che superano le prove dei concorsi PNRR: il procedimento comprendere varie fasi, dalla pubblicazione delle graduatorie fino alla presa di servizio. L’ordine di assunzione dalle procedure concorsuali che si sono succedute in questi ultimi anni è il seguente: idonei PNRR1, PNRR2, PNRR3, ordinario 2020, straordinario 2020, elenchi regionali.
La formazione delle Graduatorie di Merito
La prof.ssa Cannas spiega che il primo passo ufficiale è la pubblicazione delle graduatorie di merito: questa fase non solo conclude formalmente la procedura concorsuale, ma identifica i vincitori effettivi. La prof.ssa ricorda, infatti, che hanno diritto all’immissione in ruolo solo coloro che, oltre ad aver superato le prove, rientrano numericamente nei posti messi a bando.
Autorizzazioni e convocazioni
Dopo la pubblicazione delle graduatorie, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) deve autorizzare il numero di posti destinati alle assunzioni per il nuovo anno scolastico. Solo dopo questa conferma e la pubblicazione delle istruzioni operative ministeriali, gli Uffici Scolastici Regionali possono procedere con le convocazioni. La pof.ssa spiega che molte volte gli USR convocano un numero di aspiranti superiore ai posti reali, così da sopperire immediatamente a eventuali rinunce senza rallentare le operazioni.
Le due fasi della scelta su Istanze Online
Il processo di assegnazione avviene per via telematica in due momenti distinti:
- fase 1, in cui si sceglie la provincia: il candidato deve collegarsi al portale Istanze Online e ordinare, secondo la propria preferenza, le province della regione in cui ha vinto il concorso. L’ottenimento di una provincia garantisce la certezza del posto;
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- fase 2, in cui si sceglie la sede: una volta assegnata la provincia, si procede alla scelta della scuola specifica (sede) all’interno di quel territorio, sempre indicando le proprie preferenze nel sistema.
Esiti, accettazione e presa di servizio
Dopo l’elaborazione dei dati, vengono pubblicati gli esiti con le nomine ufficiali. A questo punto si apre una finestra di cinque giorni entro i quali il docente deve confermare l’accettazione della sede o procedere con l’eventuale rifiuto.