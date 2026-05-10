Iter immissioni in ruolo 2026 da concorso docenti

L’iter si conclude ufficialmente il 1° settembre: in questa data, il docente dovrà recarsi presso la scuola di titolarità assegnata per effettuare la presa di servizio e firmare il contratto, dando ufficialmente inizio alla propria carriera di ruolo. Nel caso in cui il docente individuato è inserito in altre graduatorie di merito, il depennamento dalle altre GM non è istantaneo, ma avviene dopo il superamento dell’anno di prova.