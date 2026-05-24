Le prove del TFA sostegno 2026

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 23.5.2026.

TFA sostegno 2026: prove previste e argomenti da conoscere per superarle.

Le prove: preselettiva, scritta e orale. Il percorso.

In attesa che sia emanato il decreto ministeriale, con il quale sono stabilite le date, uniche a livello nazionale, per lo svolgimento delle prove preselettive, diverse per ordine e grado di scuola, è opportuno che gli aspiranti docenti interessati a partecipare all’XI ciclo di specializzazione sul sostegno (Tfa Sostegno), sappiano quali prove dovranno affrontare e per ognuna di esse quali competenze acquisire.

Prove previste

Per accedere al percorso volto al conseguimento della specializzazione sul sostegno, i candidati dovranno superare tre prove, predisposte da ogni singola università, consistenti in:

a) Una prova preselettiva;

b) Una o più prove scritte ovvero pratiche;

c) Una prova orale.

Contenuti delle prove

Le tre prove hanno l’obiettivo di verificare il possesso, da parte del candidato,

oltre alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana il possesso delle competenze:

• Didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

• Su empatia e intelligenza emotiva;

• Su creatività e pensiero divergente;

• Su organizzazione scolastica correlata all’autonomia.

Prova preselettiva

La prima prova selettiva computer based, dalla durata di 120 minuti, è costituita da 60 quesiti con 5 risposte di cui solo una corretta, sui seguenti argomenti:

• Comprensione del testo e competenze linguistiche;

• Empatia e intelligenza emotiva;

• Pensiero divergente e capacità creativa;

• Didattica inclusiva e strategie personalizzate riguardo all’ordine e grado di scuola;

• Legislazione scolastica con particolare riferimento all’autonomia scolastica e alla governance degli istituti.

Ammessi alla successiva prova

Per ogni risposta corretta, il sistema attribuisce un punteggio pari a 0,50, mentre nessuna penalizzazione è prevista per le risposte non date o sbagliate. Superano la prova preliminare ed è ammesso alla seconda prova selettiva, consistente in una o più prove scritte ovvero pratiche, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili autorizzati per l’università scelta. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane. Inoltre sono ammessi i candidati in condizione di disabilità in quanto esonerati dalla prova preliminare e i candidati che, nei precedenti cicli hanno rinunciato pur essendo in posizione utile, o hanno scelto un altro corso tra più vinti o sono stati idonei ma non ammessi in graduatoria.

Prova scritta

La seconda prova selettiva, alla quale partecipano i candidati che hanno superato la prima prova, consiste in quesiti a risposta aperta volti ad accertare le competenze dei candidati sui seguenti argomenti e in relazione al grado di scuola e alle indicazioni vigenti.

La risposta al quesito della prova scritta deve svilupparsi in 15/20 righe al massimo e deve soprattutto mostrare le competenze personali specifiche per quanto riguarda l’inclusione scolasticadegli alunni in relazione all’ordine di scuola attraverso l’esposizione delle proprie competenze personali in merito alla:

Didattica inclusiva e alle strategie personalizzate per l’inclusione degli alunni disabili;

e alle per l’inclusione degli alunni disabili; Gestione della relazione tra i coetanei componenti il gruppo sezione o classe e il rapporto tra docente e discente;

componenti il gruppo sezione o classe e il Capacità di c ostruire percorsi alternativi e motivanti relativi al pensiero divergente e creativo ;

relativi al ; Conoscenza dell’autonomia scolastica e della governance.

Prova orale

Superata la prova scritta con un punteggio minimo di 21/30, i candidati sono chiamati ad affrontare la terza e ultima prova selettiva per essere ammessi al percorso formativo, consistente in un colloquio su competenze normative, pedagogiche e relazionali, volte ad accertare l’attitudine del candidato all’insegnamento agli alunni disabili, la reale motivazione e la capacità di lavoro in équipe oltre alle competenze comunicative. Superano la prova, i candidati che conseguono, anche nella prova orale un punteggio minimo di 21/30.

Costituzione del percorso

L’XI ciclo del TFA sostegno ha una durata complessiva di 8/9 mesi e prevede un percorso di 1.500 ore suddivise in insegnamenti teorici, laboratori e tirocinio diretto e indiretto. Al termine del quale i candidati che superano tutte le prove conseguono 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) e la specializzazione sul sostegno.

Tfa sostegno, la guida completa

Le prove

Prova preselettiva

Prova scritta

Prova orale

Cosa studiare per la preselettiva

Comprensione del testo Competenza linguistica Normativa scolastica Psico-pedagogia e didattica

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Le prove del TFA sostegno 2026 ultima modifica: da